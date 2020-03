Duisburg: Kriminalpolizei sucht nach vier jungen Räubern

Duisburg. Ein Quartett hat in Duisburg-Wedau am Samstag zwei 15-Jährige geschlagen und ausgeraubt. Die Täter sollen ebenfalls Jugendliche sein.

Vier Unbekannte haben am Samstag zwei 15-Jährige in Duisburg-Wedau überfallen.

Die beiden Jugendlichen waren um 16.25 an der Haltestelle Am See gerade aus dem Bus gestiegen, als die Täter sie überraschten: Sie schlugen einem der beiden Jungen ins Gesicht, erbeuteten ein Smartphone, einen Kopfhörer und Playstation-Controller und rannten in Richtung Stadion davon.

Duisburg: Ermittler suchen vier junge Räuber

Nach Beschreibung der beiden 15-Jährigen sollen die Täter etwa 16 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug einen grauen Kapuzenpullover, ein anderer eine schwarz-rote Jacke. Der dritte Räuber hatte zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke an. Den vierten Jungen konnten die beiden Opfer nicht genau beschreiben. Hinweise zu dem Quartett nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.