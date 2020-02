Duisburg: Klöckner konzentriert sein NRW-Geschäft

Das Klöckner-Lager in Meiderich wird erweitert und modernisiert, weil der Metallhändler sein NRW-Geschäft in Duisburg konzentriert.

Duisburg. Die Klöckner & Co Deutschland GmbH fasst zukünftig unter dem Namen Kcd.west seine Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen zusammen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz im „Silberpalais“ am Hauptbahnhof mit. „Kern der Strategie ist die Zentralisierung der Lagerhaltung und der Anarbeitung in der Region an einem Standort“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Lagerlogistik in Frechen werde verlagert und in den Standort Duisburg-Meiderich überführt, kündigt Klöckner an. Dazu werde Klöckner & Co Deutschland GmbH innerhalb der nächsten zwei Jahre das bestehende Lager an der Sympherstraße in Meiderich „umfänglich modernisieren und erweitern“. Eine neue moderne Hochregallageranlage mit über 5.000 Kassetten für Lang- und Flachprodukte soll die Lagerkapazität deutlich erhöhen.

Klöckner in Duisburg: Investitionen in Anarbeitungsaggregate

Durch die Investition in diverse Anarbeitungsaggregate plant das Unternehmen einen deutlicher Ausbau des Serviceportfolios geplant. Zudem ist vorgesehen, die IT-Infrastruktur im Rahmen der umfassenden Digitalisierungsstrategie von Klöckner & Co auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Dazu wurde vor zwei Jahren XOM Materials als offene Stahlhandelsplattform gegründet. Auf dem Internet-Marktplatz, der aus Berlin und Duisburg (in der Startup-Gruppe „Startport“) operiert, bieten mittlerweile über 50 Händler ihre Produkte an.

„Mit der exponierten Lage und den damit verbundenen logistischen Vorteilen wird Duisburg nach dem Umbau die zentrale produktübergreifende Versorgung der Region West übernehmen. Das hat den großen Vorteil, dass Kundenaufträge auch mit großer Diversität zukünftig logistisch aus einer Hand bedient werden können,“ erklärt Sven Koepchen, CEO der Klöckner & Co Deutschland GmbH. Der Standort Frechen werde die vertrieblichen Aktivitäten als Verkaufsbüro weiterführen. Kcd.west wird somit die Region zukünftig mit einer zentralen Niederlassung in Duisburg und zwei Verkaufsbüros in Frechen und Hagen bedienen.

1100 Mitarbeitende an 16 Standorten von KlöCo Deutschland

Klöckner fertigt für seine Kunden Vorprodukte und Baugruppen aus Stahl und Metall. Als einer der führenden Werkstoffhändler des Landes bieten die Duisburger bundesweit ein breites Sortiment, schnelle Lieferung und maßgeschneiderte Mehrwert-Dienstleistungen. An insgesamt 16 Standorten sind rund 1.100 Mitarbeitende im Unternehmen beschäftigt.

Die Klöckner & Co Deutschland GmbH ist die deutsche Landesgesellschaft des Klöckner & Co Konzerns. Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. €.