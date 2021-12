Duisburg: Kinderchor am Rhein gibt Pop-Up-Weihnachtskonzerte

Duisburg. Am Wochenende tritt der Kinderchor am Rhein vor dem Theater Duisburg auf. Die Besucher können sich auf weihnachtliches Liedgut freuen.

Der Kinderchor am Rhein will die Duisburger an diesem Wochenende vom 17. bis zum 19. Dezember mit Pop-Up-Weihnachtskonzerten vor dem Theater Duisburg überraschen. Die halbstündigen Auftritte finden am Freitag und Samstag jeweils um 18.15 Uhr sowie am Sonntag um 13.45 Uhr unter freiem Himmel statt und sind kostenfrei.

Während der Konzerte öffnen sich die Türen zu den Vorstellungen im Theater Duisburg: Am Freitag und Sonntag zum neuen Ballett „Der Nussknacker“, am Samstag zur Schauspiel-Aufführung „Das Gewächshaus“ mit dem Jugendclub „Spieltrieb“.

Kinderchor tritt nach eineinhalb Jahren wieder vor Duisburger Publikum auf

Mit den drei kleinen Weihnachtskonzerten kann der Kinderchor am Rhein nach eineinhalb Jahren endlich wieder vor Publikum auftreten. Unter der Leitung von Lea Marie Tigges präsentieren die jungen Sängerinnen und Sänger populäre Weihnachtslieder wie „Jingle Bells“ und „Engel auf den Feldern singen“, aber auch weniger bekannte Lieder wie „Schwalbenabschied“ oder das französische „Entre le boeuf“.

Für Winterstimmung sorgt die transparente „Bubble“: Der Ableger der mobilen Spielstätte „UFO – Junge Oper Urban“ wird für das Konzert festlich dekoriert und beleuchtet.

