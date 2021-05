In einem der verbliebenen „Weißen Riesen“ von Hochheide haben Kinder am Dienstagabend mit einem Feuerlöscher gespielt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Feuerwehr Duisburg: Kinder lösen Feuerwehreinsatz am Weißen Riesen aus

Duisburg. Kinder haben am Dienstagabend einen Feuerwehr-Großeinsatz am „Weißen Riesen“ in Hochheide ausgelöst. Sie hatten mit einem Feuerlöscher gespielt.

Spielende Kinder haben am späten Dienstagabend für einen Großeinsatz der Duisburger Feuerwehr in Hochheide gesorgt. Offenbar hatten die Kinder in der 18. Etage eines der verbliebenen „Weißen Riesen“ mit einem Pulverfeuerlöscher gespielt. Daraufhin haben sie die austretenden Stoffe wohl eingeatmet. Dabei soll ein Kind leichte Verletzungen erlitten haben.

Der Notruf ging um 21.26 Uhr ein, die Feuerwehr rückte wegen der unklaren Sachlage sofort mit einem Großaufgebot aus. Die angrenzende Moerser Straße musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude eingehend, konnte aber nach ausreichender Lüftung wieder abrücken. Nähere Angaben konnte die Leistelle zunächst nicht machen, sprach aber von einem glimpflichen Einsatz.

Der Wohnturm gehört zu den letzten verbliebenen Weißen Riesen, die ursprünglich schon im vergangenen Herbst abgerissen werden sollten. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin jedoch immer wieder verschoben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg