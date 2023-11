Duisburg-Kalender 2024 zu gewinnen: Wir verlosen 3 Exemplare

Duisburg Wir verlosen drei Exemplare des Duisburg-Kalenders von Siegfried Dammrath. Welche besonderen Motive die 24. Ausgabe des Wandkalenders enthält.

Der bekannteste Wandkalender mit Duisburger Motiven geht ins 24. Jahr: Fotograf Siegfried Dammrath hat die Ausgabe 2024 seines Duisburg-Kalenders in die Läden gebracht. Fans und Sammler sollten schnell zuschlagen: Die Ausgaben 2022 und 2023 waren jeweils vor dem Jahreswechsel vergriffen. Wir verlosen drei Exemplare (siehe Link unten).

Viele Duisburgerinnen und Duisburger wissen: Dammrath zeigt seine Heimatstadt seit jeher von ihren schönsten Seiten und im günstigsten Licht, und er schafft es seit bald einem Vierteljahrhundert, auch neue Perspektiven zu finden und überraschende Ansichten einzufangen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Solche Motive enthält auch der neue Kalender: die am Stadtwerketurm vorbeifliegenden Kraniche etwa. Und das inzwischen wohl bekannteste Duisburg-Motiv, Tiger & Turtle, zeigt Dammrath mit der umstrittenen Logistik-Halle davor. Auf seiner Hochglanz-Aufnahme tragen sogar die Container zum harmonischen Gesamtbild bei. Man sieht es Monat für Monat: Perfektionist Dammrath liebt diese Stadt (was den Lokalpatrioten nicht davon abhält, inzwischen auch die Nachbarn Mülheim und Düsseldorf zu fotografieren).

Weitere Motive des Kalenders 2024: Friedrich-Ebert-Brücke, Sechs-Seen-Platte, Rheinwiesen, alte und neue A40-Brücke, Landschaftspark, Innenhafen, Brücke der Solidarität und der Hochofen Schwelgern 1 („Schwarzer Riese“).

Ein Motiv des Duisburg-Kalenders 2024: Vollmond über Tiger & Turtle ... und den Containern auf dem Logistik-Gelände unter dem „Magic Mountain“. Foto: Siegfried Dammrath

Der Duisburg-Kalender 2024 hat die Größe DIN A3 plus und kostet 19,90 Euro. Erhältlich ist er in Duisburger Buchhandlungen, bei Galeria Karstadt, in der Tourist-Information an der Ecke Königstraße/Mercatorstraße und im Internet unter www.duisburg-kalender.de.

Verlsoung: Hier geht‘s zum Gewinnspiel

Wir verlosen drei Exemplare des Duisburg-Kalenders 2024; das Gewinnspiel endet am 17. Dezember.

Hier geht’s direkt zum Gewinnspiel

Die Duisburger Ruhr-Mündung mit Homberg und Rhein-Orange aus der Vogelperspektive: ein Motiv des Duisburg-Kalenders 2024. Foto: Siegfried Dammrath

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg