Hörbuchpreis Duisburg: Kai Magnus Sting will Hörbuch-Preis gewinnen

Duisburg. Der Duisburger Kai Magnus Sting ist mit seiner CD „Tod unter Gurken 2“ für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. Nun braucht er Unterstützung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Kai Magnus Sting will Hörbuch-Preis gewinnen

Mit dem zweiten Teil von „Tod unter Gurken“ hat der Kabarettist Kai Magnus Sting viele Hörer begeistert. Nun steht er in diesem Jahr wieder in der Top Ten für den WDR-Publikumspreis beim Deutschen Hörbuchpreis.

Duisburger Kabarettist war bereits 2019 erfolgreich

„Jetzt wollen wir unbedingt gewinnen, deshalb brauchen wir noch Unterstützer“, erklärt der Duisburger Kabarettist, der am Wochenende seinen 25. Bühnen-Geburtstag im Landschaftspark feiert. Bereits im vergangenen Jahr hat Kai Magnus Sting bei dem Wettbewerb abgeräumt. Nun soll es nochmal funktionieren.

Bei dem Hörspiel um den Hobbydetektiv Friedrichsberg hatte der Duisburger wieder prominente Unterstützung. Jochen Malmsheimer ist in der Rolle als Hobbydetektiv Friedrichsberg zu hören, Bastian Pastewka in fast allen übrigen männlichen Hauptrollen und Kai Magnus Sting übernahm den ganzen Rest. Als Gast wirkte Annette Frier mit. „Wenn man abgestimmt hat, kann man ruhig die Seite noch einmal öffnen und wieder klicken. Also, ranhalten“, bittet Sting seine Fans und hofft darauf, dass er seinen Erfolg noch einmal wiederholen kann.