Duisburg: Junge Männer laufen nachts durch U-Bahn-Tunnel

Im U-Bahnhof Steinsche Gasse in Duisburg wurden die vier jungen Männer geschnappt. Sie wollten bis zum König-Heinrich-Platz laufen.

Duisburg. Vier junge Erwachsene aus Duisburg wählten am frühen Samstagmorgen einen ungewöhnlichen Weg: Sie liefen über die U-Bahn-Gleise.

Diese vier jungen Erwachsenen wollten am frühen Samstagmorgen wohl nicht auf die Bahn warten: Allerdings begnügten sie sich nicht mit dem normalen Nachhauseweg. Am 11. Januar gegen 3.20 Uhr meldeten Mitarbeiter der Leitstelle der Duisburger Verkehrsbetriebe, vier Personen, die unberechtigt die Tunnelanlage der U-Bahn in Höhe der Haltestelle Platanenhof betreten hatten.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft stellte den Betrieb für 15 Minuten ein

Die vier jungen Männer im Alter von 15, 18,19 und 23 Jahren liefen von der Haltestelle Platanenhof in Richtung der Haltestelle Steinsche Gasse über die Gleise und dann weiter in Richtung König-Heinrich-Platz. Durch rasch eingetroffene Polizisten wurden alle vier Personen an der Haltestelle Steinsche Gasse angetroffen. Der Schienenverkehr wurde für ca. 15 Minuten eingestellt. Die Polizisten nahmen die Personalien auf, danach wurden drei der vier wieder entlassen. Den Jugendlichen übergab die Polizei aufgrund des Alters dem Jugendamt.

Gegen alle Beteiligten wird ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet.