In Duisburg haben Jugendliche einen Zwölfjährigen beraubt.

Duisburg. In zwei Fällen haben Jugendliche einen Zwölfjährigen und einen 15-jährigen Jungen beraubt. Die Täter trugen dunkle Jacken der Marke Wellensteyn.

Duisburg: Jugendliches Trio beraubt Kinder – Zeugen gesucht

In zwei Fällen haben drei Jugendliche am Mittwoch in Duisburg einen 12-jährigen und einen 15-jährigen Jungen beraubt. Die Polizei prüft, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

Gegen 17.50 Uhr haben drei Jugendliche Am Burgacker in der Altstadt einen 12-Jährigen gegen eine Hauswand gedrückt und forderten den Jungen auf, Bargeld und Handy herauszugeben. Mit der Beute flüchteten die Jugendlichen in eine unbekannte Richtung. Alle sollen männlich, zwischen 17 und 18 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Bekleidet waren sie mit dunklen Jacken der Marke Wellensteyn.

Zweiter Fall in Hochfeld: Jugendliche erbeuten Jacke

Gegen 21 Uhr schlugen erneut drei Täter zu: An der Straßenbahnhaltestelle „Brückenplatz“ in Hochfeld forderten die Jugendlichen von einem 15-Jährigen die Herausgabe seiner Jacke, nachdem sie ihm zuvor Prügel angedroht haben sollen. Der Duisburger händigte aus Angst seine Jacke aus.

Die Täter werden als 15 bis 18 Jahre alt beschrieben und sollen etwa 1,80 Meter groß sein. Auch sie trugen Jacken der Marke Wellensteyn. Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Fälle geben können, sollen sich bei der Polizei Duisburg unter 0203 2800 melden.