Duisburg: Jugendliche treten gegen Straßenbahn – Fahndung

Duisburg. Vier Jugendliche haben in Duisburg gegen eine fahrende Straßenbahn getreten. Der Fahrer musste eine Notbremsung machen, Fahrgäste stürzten.

Die Polizei sucht nach vier Jugendlichen, die mit Tritten gegen eine Straßenbahn einen Fahrer zur Notbremsung gezwungen haben.

Laut Polizei traten die vier Jugendlichen am Samstag gegen 16 Uhr in der Haltestelle Rathaus in der Innenstadt gegen die fahrende Straßenbahn. Der Fahrer leitete daraufhin eine Notbremsung ein. Vier Personen stürzten durch den abrupten Halt, zwei von ihnen verletzten sich leicht. Die jungen Randalierer rannten zu Fuß in Richtung König-Heinrich-Platz davon.

Duisburg: Zeugen beschreiben Randalierer

Sie sollen der Beschreibung von Zeugen nach 14 bis 16 Jahre alt sein. Zwei von ihnen trugen dicke Winterjacken, sind 1,65 bis 1,70 Meter groß und haben dunkle Haare. Hinweise zu den Jugendlichen nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.