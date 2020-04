Duisburg: Jugendliche sollen am Rhein gezündelt haben

Duisburg Ein 20 Kubikmeter großer Haufen Holzschnitt ist in Duisburg-Baerl offenbar von einer Gruppe Jugendlicher angezündet worden. Polizei sucht Zeugen.

Am Rhein in Duisburg-Baerl hat ein 20 Kubikmeter großer Haufen Holzschnitt gebrannt. Zeugen hatten das Feuer an der Woltershofer Straße am Dienstag gegen 20.50 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei schnell gelöscht werden.

Sie geht derzeit von Brandstiftung aus. Ein Zeuge (42) hatte kurz vor dem Brand eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe des Holzhaufens gesehen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach weiteren Hinweisen zu den tatverdächtigen Jugendlichen.

Hinweise werden unter Tel. 0203/2800 entgegengenommen.

