Drei Jugendliche haben in Hochfeld einen Elfjährigen mit einem Böller beworfen. (Symbolbild)

Duisburg. Drei Jugendliche haben in Duisburg-Hochfeld einem Elfjährigen einen Böller an den Hals geworfen. Der Junge wurde im Krankenhaus behandelt.

Duisburg: Jugendliche bewerfen Elfjährigen mit Böller

Unbekannte Jugendliche haben in Duisburg-Hochfeld einen Elfjährigen mit einem Böller beworfen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei warfen die drei jungen Täter dem Jungen am Samstag am Brückenplatz den Böller gegen den Hals. Der Elfjährige erlitt dadurch Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er ambulant behandelt.

Jungen mit Böller beworfen: Polizei sucht Trio

Die Polizei hat die Suche nach dem Trio aufgenommen: Einer der Jungen hatte eine dunkelblaue Jacke und eine Jeanshose an. Ein zweiter trug ein helles Oberteil, den dritten Jugendlichen konnte der Elfjährige nicht beschreiben. Hinweise zu den jungen Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 280 0 entgegen.