Duisburg ist echt … nicht sensibel im Umgang mit Kunst

Duisburg. Der kobaltblaue XL-Schriftzug „Duisburg ist echt“, mit dem Duisburg sein Image verbessern will, verhunzt den Blick. Aber es besteht Hoffnung.

Duisburg ist echt klasse darin, in künstlerische Fettnäpfchen zu treten: Für den Weihnachtsmarkt hatten die städtischen Vermarkter von Duisburg Kontor die neue blaue Schriftskulptur mit dem Image-Spruch „Duisburg ist echt“ im November vom Bahnhofsvorplatz auf den König-Heinrich-Platz verrückt. Dort landete die XXL-Stadtwerbung ausgerechnet vor der Stahlskulptur von Bernar Venet und dem Stadttheater.

Durch die Platzierung genau in der Sichtachse hat man also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Der breite Schriftzug im XL-Format und leuchtendem Kobaltblau nimmt sowohl der Skulptur „5 Arcs x 5“ ihre Wirkung als auch der weißen Säulenfassade des Stadttheaters – und verhunzt eine der schönsten Ansichten im Herzen der Stadt.

Dauerleihgabe für Duisburg von Hans Grothe

Für seine Bögen-Skulpturen ist der französische Konzeptkünstler weltbekannt. Die Duisburger Skulptur, die der Kunstsammler Hans Grothe der Stadt 2007 als Dauerleihgabe überlassen hatte, ergibt sich aus fünf gebogenen Elementen aus Cortenstahl, die wiederum aus fünf Cortenstahl-Bögen bestehen. Die Skulptur wirkt wie ein riesiges abgenagtes Skelettfragment und weist darauf hin, wie sehr die Stahlproduktion Duisburg geprägt hat.

Der Schriftzug „Duisburg ist echt“ ist Teil einer von Duisburg Kontor angestoßenen Image-Kampagne und soll den Lokalpatriotismus stärken. Dass er vor Stadttheater und Stahl-Skulptur deplatziert sei, bemängelten auch einige Kritikerinnen und Kritiker im Netzwerk Facebook. Andere Nutzer verteidigten die Marketing-Aktion.

Anders als etwa die wohl unverrückbaren Logistikhallen vor „Tiger and Turtle“ wird das Werbeobjekt auch wieder vor dem Stadttheater verschwinden, wenn der Weihnachtsmarkt zu Ende gegangen ist, verspricht Duisburg Kontor. Denn die fast 20 Meter lange Buchstabenreihe soll zu einem beliebten Fotomotiv avancieren und darum an wechselnden Standorten aufgebaut werden. Die Kosten pro Ortswechsel: circa 2500 Euro, so Duisburg Kontor.

