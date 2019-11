„Duisburg ist echt“. Nein, ehrlich jetzt?

So, so. Duisburg ist also echt. Ja gut, dass das mal gesagt wird. Was ist die Stadt denn sonst? Die Duisburger sind authentisch, haben ihr Herz am rechten Fleck, sagen, was sie denken, sind gerade heraus. Sie sind eben echte Typen. Aber Duisburg an sich? Was konkret ist denn nun an der Stadt echt, außer dass sie existiert?

Duisburg ist „lebenswert“, „wohnenswert“, „musikalisch“, nicht zu vergessen: „multi kulti“. Das sagen die Kampagnen-Macher. Nur, es steht nirgends. So, wie der Spruch formuliert ist, mag er vielleicht werbewirksam einfach und einprägsam sein, aber letztlich ist er doch ein bisschen platt.

Es fehlt die wirkliche Aussage. Dabei müsste der Satz nur weitergeschrieben werden. Gut, das birgt die Gefahr, dass scherzhaft auch nicht ganz so positive Slogans entstehen, wie „Duisburg ist echt nicht überall schön.“ Aber darüber muss man stehen, wenn man in Duisburg „echt ehrlich“ sein will.