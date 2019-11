Falschgeld Duisburg: In fünf Fällen mit falschem „Theater-Geld“ bezahlt

Duisburg. Fünfmal wurde im Duisburger Stadtgebiet mit sogenanntem „Theater-Geld“ bezahlt. Die Kriminalpolizei warnt jetzt vor den falschen Geldscheinen.

Nun ist das sogenannte „Theater-Geld“ auch in Duisburg aufgetaucht: Im Stadtgebiet sind fünf Fälle bekannt, in denen Menschen mit dem Falschgeld bezahlt haben.

Laut Polizei hat in einem Fall ein Jugendlicher an einem Kiosk mit einem Schein des Spielgeldes Zigaretten gekauft und ist anschließend geflüchtet. Seit dem Wochenende haben auch die Polizeibehörden in Höxter, Wuppertal oder im Ennepe-Ruhr-Kreis von ähnlichen Vorkommnissen berichtet.

Falschgeld stammt aus Theater-Requisiten

Jetzt warnt auch die Duisburger Kripo vor dem Falschgeld, bei dem sämtliche Sicherheitsmerkmale wie Hologramme oder Balken fehlen. Das Geld stammt aus Theater-Requisiten und fühlt sich wie Toilettenpapier an. Die Aufschrift „Prop copy“, die die Fälschungen kennzeichnet, ist mit weißen Aufklebern verdeckt. Die Polizei bittet Menschen, die solches Spielgeld angenommen haben, um Hinweise. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 sind unter 0203 280 0 erreichbar.