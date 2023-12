Die beiden Spaziergängerin haben in Duisburg versucht, den Hund noch zu retten.

Sechs-Seen-Platte Hochwasser: Hund ertrinkt im See – Besitzerin verzweifelt

Duisburg Ein Hund ist im Duisburger Böllertsee ertrunken. Die Besitzerin sprang ihm noch nach. Augenzeugen schildern die verhängnisvollen Minuten.

Für eine Düsseldorferin endete der vorweihnachtliche Spaziergang an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg tragisch.

Die Hundebesitzerin war – wie viele andere Spaziergänger auch – am Samstagmittag an der Sechs-Seen-Platte unterwegs, als ihr Pudelmischling, laut Augenzeugen, von einem Stein in den Böllertsee sprang und nicht wieder aufgetaucht ist.

Hochwasser an der Duisburger Sechs-Seen-Platte: Bänke und Stege unter Wasser

„An dieser Stelle ist normalerweise gar kein Wasser, sondern ein Steg, der ins Wasser führt“, berichten zwei Frauen, die auch mit ihren Hunden unterwegs waren. „Wir sind hier lang spaziert, als wir plötzlich eine Frau schreien gehört haben. Dann haben wir gesehen, wie sie ins Wasser gesprungen ist“, berichten die beiden.

Schnell war ihnen klar: Die Frau wollte ihren Hund retten. „Wir haben die Frau da rausgeholt und dann weiter nach ihrem Hund gesucht. Sie war schon völlig durchnässt und wollte ihrem Hund hinterher.“

Der Hund ist rechts in den See gesprungen und kam in Höhe des Polizeiwagens aus dem Rohr wieder heraus. Foto: Katja Burgsmüller / FFS

In dem Bereich des Böllertsees – wenige Meter vor dem großen Wasserspielplatz – gibt es einen Durchfluss zum Haubach.

Der Spazierweg führt darüber. „Der Hund ist ins Wasser gesprungen und von dem Sog dann wohl in das Rohr gezogen worden und kam erst nach mehreren Minuten auf der anderen Seite hinter der Brücke wieder raus“, erklären die herbeigerufenen Polizisten. Und da wollte die Hundebesitzerin ihrem Vierbeiner hinterher.

Wiederbelebungsversuche am Ufer gescheitert

„Wir haben dann zusammen versucht, den Hund noch wiederzubeleben“, berichten die beiden Spaziergängerinnen völlig geschockt. „Aber da war nichts mehr zu machen.“ Der Hund habe sich in den Ästen und Blättern in dem Rohr verfangen, deswegen sei er nicht schneller auf der andern Seite wieder aufgetaucht.

Abonnieren Sie unseren Duisburg-Newsletter gratis: Wir schicken Ihnen jeden Abend eine E-Mail mit allen Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages: Hier können Sie den Duisburg-Newsletter direkt bestellen.

Der Hund der Spaziergängerin war an diesem Mittag wohl auch nicht angeleint gewesen. „An der Sechs-Seen-Platte ist aber Leinenpflicht“, erklären die Polizisten. „Wir können nur eindringlich an alle Hundebesitzer appellieren, sich daran zu halten.“

Das Wasser des Böllertsees ist weit über die Ufer getreten. Foto: Katja Burgsmüller / FFS

Die Düsseldorferin wurde nach den gescheiterten Wiederbelebungsversuchen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. „Sie war völlig unterkühlt und fix und fertig“, so die Polizisten.

Der verstorbene Hund wurde ebenfalls vom Krankenwagen mitgenommen. Allerdings nicht im Wagen, sondern hinten auf dem Trittbrett. „Das ist so traurig“, sagen die Frauen. „Und das auch noch einen Tag vor Weihnachten.“

Normalerweise führt der Weg am See weiter vorbei. Foto: Katja Burgsmüller / WAZ

Viele Spazierwege stehen komplett unter Wasser

Das Gebiet rund um die Sechs-Seen-Platte steht aktuell unter Wasser. Der Dickelsbach, der im Sommer meist komplett ausgetrocknet ist, gleicht an vielen Stellen einem Fluss, viele Spazierwege sind nicht mehr passierbar und auch Bäume sind umgestürzt.

Der Durchgang zwischen dem Wildförstersee und Böllertsee ist nicht mehr zu erkennen, Bänke stehen im Wasser und Stege, auf denen man normalerweise ans Wasser gehen kann, sind im See versunken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg