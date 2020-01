Duisburg: Kandidatin (26) versucht ihr Glück bei DSDS

Die Mutter aller Castingshows: Am Samstag, 4. Januar, ist der Startschuss für die mittlerweile 17. Staffel des RTL-Formats „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gefallen. Diese hübsche Duisburgerin versucht diesmal ihr Glück.

Marta Hawrot (26) ist in der zweiten Folge am Dienstag, 7. Januar, um 20.15 Uhr zu sehen. Die Duisburgerin präsentiert der Jury mit Pop-Titan Dieter Bohlen, den Sängern Xavier Naidoo und Pietro Lombardi sowie Oana Nechiti („Let’s Dance“) den Song „Hot Stuff“ von Donna Summer beim Casting auf dem Drachenfels in in Königswinter bei Bonn.

Das Herz der Duisburger Kandidatin schlägt für Schlager

Dabei schlägt das Herz der gebürtigen Polin eigentlich für Schlager – zum Leidwesen ihres Freundes. Die beiden haben sich auf einer Hochzeit kennengelernt, später hat er sie dann auf Facebook angeschrieben. Vor zwei Jahren ist Marta dann zu ihm nach Deutschland gezogen.

Die 26-Jährige arbeitet als Servicemitarbeiterin in einem Kino und singt in ihrer Freizeit in einer Band. Marta weiß, dass sie gut aussieht, will bei DSDS aber mit ihrer Stimme punkten.

Stripperin betanzt Juror Pietro Lombardi

Für Aufsehen sorgt in der zweiten Folge der Castingshow definitiv noch eine weitere Kandidatin: Stripperin Carina betanzt Juror Pietro Lombardi. Das wird nicht nur ihm („Mama, wenn du das siehst, sorry!“) zu viel, Dieter Bohlen verlässt sogar das Studio. (dwi)