Duisburg/Neuss. Nach einer Schlägerei in Hochfeld wollten Beteiligte offenbar ihren Gegner anfahren. An der Wanheimer verletzten sie ihn und ein Mädchen schwer.

Ohne Rücksicht auf Verluste sind zwei Männer am Samstagnachmittag mit einem Mercedes CLK durch Hochfeld gerast, um nach einer Kneipenschlägerei offenbar einen Kontrahenten (32) anzufahren. Dabei verletzten sie diesen und ein unbeteiligtes Mädchen (13) mit dem Wagen schwer.

Die Staatsanwältin bewertet die gefährliche Attacke der flüchtigen Männer als Tötungsdelikt, berichtet Polizeisprecher Stefan Hausch: „Eine Mordkommission fahndet nach den Insassen des Mercedes.“

In Hochfeld über den Gehweg gerast und ein Mädchen (13) angefahren

Diese waren gegen 16.30 Uhr in einer Gaststätte an der Sedanstraße mit dem 32-Jährigen aneinander geraten. Nach einem Tumult dort flüchtete dieser zu Fuß. Die beiden Kontrahenten nahmen die Verfolgung in dem schwarzen Mercedes mit Neusser Kennzeichen (NE) auf. Auf der Bachstraße rammten sie einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo, bretterten aber weiter über die Liebfrauenstraße.

An der Einmündung zur Wanheimer Straße sollen sie mit hoher Geschwindigkeit nach rechts auf die Wanheimer abgebogen sein. Beim Rechtsabbiegen sollen sie absichtlich über den Gehweg gerast sein, um den 32-Jährigen zu erwischen. Sie fuhren nicht nur ihn an, sondern auch ein unbeteiligtes rumänisches Mädchen, so Hausch.

Kriminelle verletzten 32-Jährigen und 13-Jährige mit Mercedes schwer

Beide erlitten schwere Verletzungen und werden derzeit in Krankenhäusern stationär behandelt. „Lebensgefahr besteht aber nicht“, sagte Hausch am Sonntagnachmittag.

Die Unbekannten flüchteten bis zur Ecke , wo sie aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit mit dem Peugeot einer 20-Jährigen und einem Fahrradständer kollidierten. Sie ließen die leicht verletzte Frau und den fahruntüchtigen Mercedes an der Unfallstelle zurück und sollen zu Fuß in Richtung Pauluskirche/Brückenstraße entkommen sein.

Die Ermittler sind auch auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen in Hochfeld beziehungsweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Verdächtigen machen können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Zeugen schätzen die Männer auf etwa 25 Jahre, sie haben kurze, dunkle Haare und eine normale Statur. Bekleidet waren beide mit hellen Hosen, einer trug eine schwarze Jacke mit einem weißen T-Shirt darunter, der andere eine helle Jacke mit weißem Lammfellkragen. „Die Männer sollen sich in albanischer Sprache unterhalten haben“, berichtet Stefan Hausch. Die Eigentumsverhältnisse zum schrottgefahrenen Mercedes seien unklar.