Duisburg Hbf: Ein Manko des neuen Bahnsteigs beseitigt

Duisburg Der modernisierte Bahnsteig des Hauptbahnhofs ist seit Juli in Betrieb, aber komplett fertig ist er nicht. Eines aber funktioniert neuerdings.

Der erste modernisierte Bahnsteig des Duisburger Hauptbahnhofs hat viereinhalb Monate nach der Inbetriebnahme jetzt eine funktionierende Rolltreppe. Reisende können seit dem 20. Dezember vom Fußgängertunnel auch mit einer Fahrtreppe hinauf zu den Gleisen 12 und 13 unter das neue Wellendach gelangen.

Seit dem 20. Dezember fährt die Rolltreppe hinauf zu den Gleisen 12 und 13. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Eine schlechte Nachricht teilt die Deutsche Bahn jedoch auch mit: Die zweite Rolltreppe hinauf, am anderen Ende des Bahnsteigs, an der Busbahnhofshalle (Mülheimer Straße), wird anders als zuletzt angekündigt nicht mehr bis zum Jahresende repariert sein – und auch nicht mehr repariert werden.

„Diese Rolltreppe muss aufgrund eines irreparablen Schadens ausgetauscht werden“, erklärt ein Bahnsprecher. Es sei „geplant, die Rolltreppe im Laufe des kommenden Jahres komplett zu erneuern. Einen genauen Zeitraum können wir noch nicht nennen.“

Deutsche Bahn: Neuer Bahnsteig des Duisburger Hauptbahnhofs wird 2024 wetterfest und barrierefrei

Die beiden Rolltreppen und der Fahrstuhl waren nach Angaben eines Bahnsprechers vor oder während der Bauarbeiten zur Komplettsanierung erheblich beschädigt worden.

An dem neuen Bahnsteig halten seit Mitte Juli Fern- und Regionalzüge Richtung Niederrhein und Essen. Seit Ende August funktioniert der Aufzug wieder, die Rolltreppen dagegen standen weiter still. Mehrmals konnten die Fahrtreppen nicht zu den von der Bahn angekündigten Zeitpunkten in Betrieb genommen werden. Der Grund seien „unter anderem außergewöhnlich lange Lieferzeiten für die Ersatzteile“ gewesen, so der Sprecher.

Auf dem aufwendig sanierten Bahnsteig stehen 2024 noch weitere Arbeiten an:

An der Nordseite des Bahnsteigs (Mülheimer Straße) führt weiterhin nur eine Treppe hinauf zu den Gleisen. Die Rolltreppe dort kann laut Bahn nicht mehr repariert werden. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Das neue Wellendach ist noch undicht, durch die Flachdächer an den Seiten der Gleishalle tropft es ebenfalls. Die Unterseite dieser „Essener Dächer“ ist zudem noch nicht verkleidet. Diese Arbeiten sollen nach Angaben eines Bahnsprechers Anfang Dezember bis „Mitte 2024“ erledigt sein. Für die Bahn habe es zunächst Priorität gehabt, dass überhaupt wieder Züge am Bahnsteig 6 (Gleise 12/13) halten können.

Die sechs Bahnsteige des Duisburger Hauptbahnhofs werden nacheinander samt Dach erneuert – von Osten nach Westen, seit 2022 und bis 2028, während des laufenden Betriebs. Zurzeit läuft die Erneuerung des Bahnsteigs 5 (Gleise 10/11). In der nächsten Bauphase wird 2024 auch das Gleis zwischen den modernisierten Bahnsteigen überdacht und die Glasfassade auf der Ostseite der Gleishalle eingesetzt. Danach erst kann auch Schräg- und Starkregen nicht mehr auf den neuen Bahnsteig fallen.

