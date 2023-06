Duisburg Hauptbahnhof: Polizisten nehmen Frau (27) fest

Duisburg. Bundespolizisten haben im Duisburger Hauptbahnhof eine 27-Jährige festgenommen. Die Frau sitzt nun im Gefängnis. Die Hintergründe.

Bundespolizisten haben am Dienstagabend im Duisburger Hauptbahnhof eine 27-Jährige festgenommen. Gegen die junge Frau lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Am Bahnsteig zu Gleis 1 überprüften die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr die Personalien der Frau. Dabei kam heraus, dass sie per Haftbefehl gesucht wurde. In Koblenz war sie wegen eines Einbruchs zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, in Siegen wegen Raubes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Nun eröffneten die Bundespolizisten der Frau die zwei Haftbefehle. Im Anschluss wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

