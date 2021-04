Belästigung Duisburg Hauptbahnhof: Mann belästigt Kunden in Bäckerei

Duisburg. Ein 54-Jähriger hat im Duisburger Hauptbahnhof Kunden und Mitarbeiter einer Bäckerei belästigt. Danach griff er auch einen Polizisten an.

Ein 54-Jähriger hat am Sonntagmorgen in einer Bäckerei im Duisburger Hauptbahnhof Mitarbeiter und Kunden belästigt. Anschließend griff er auch noch einen Polizisten an.

Nach Angaben der Bundespolizei fiel der Mann um 7.20 Uhr auf, weil er sich in der Bäckerei aggressiv verhielt. Als die alarmierten Einsatzkräfte hinzukamen, widersetzte er sich den Maßnahmen und leistete Widerstand.

Hauptbahnhof Duisburg: Mann greift Bundespolizisten an

Da die Bundespolizisten die Personalien des Randalierer vor Ort nicht feststellen konnten, nahmen sie ihn mit auf die Wache. Auf dem Weg dorthin machte er jedoch weiter Ärger: Der 54-Jährige beleidigte die Beamten, trat einem Polizisten in die Wade und schlug nach ihm.

Daraufhin brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden. In der Wache angekommen, konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,3 Promille.

Gegen den 54-Jährige wurde ein Verfahren wegen Beleidigungen, Körperverletzung und tätlichen Angriffs eingeleitet.