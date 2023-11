Duisburg hat ein neues Monopoly: So sieht das Spielbrett aus

Duisburg Monopoly gibt es jetzt in einer neuen Duisburg-Edition. Diese Straßen und Orte stehen auf dem Spielbrett. Gewinnspiel: Wir verlosen zwölf Spiele.

Der Brettspiel-Klassiker Monopoly hat ab sofort eine neue Duisburg-Edition. Bei dieser Version des bekannten Gesellschaftsspiels werden die Figuren nicht mehr über fiktive Straßennamen bewegt, sondern auf dem Spielbrett sind ikonische Orte und Sehenswürdigkeiten der Rhein-Ruhr-Stadt verewigt. Der Spieleabend wird so zu einem Stadtrundgang.

„Mit Monopoly erinnern wir uns an lange Abende mit der Familie. Ab heute können wir diese Erinnerungen neu schreiben“, sagt Josi Will von Winning Moves bei der Präsentation des Spiels am Donnerstag im Zoo Duisburg. Der Spieleverlag aus London und mit einer Dependance in Düsseldorf hat das Gesellschaftsspiel mit viel Lokalkolorit ausgearbeitet. Mehr als sechs Monate hat das Team nun an der Spielvariante für Duisburg getüftelt, die es ab sofort im stationären Handel sowie online zu kaufen und bei unserer Zeitung zu gewinnen gibt (Infobox).

Monopoly für Duisburg: Schlossallee wird zum Hafen

Die 22 fiktiven Straßen des klassischen Spiels, das in seiner ersten deutschen Ausgabe im Jahr 1936 auf den Markt kam, sind nun etwa der Königstraße, dem Kunstwerk „Tiger & Turtle“ sowie der Salvatorkirche gewichen. Das Pendant zur teuren Schlossallee ist jetzt der Duisburger Hafen. Den größten Binnenhafen der Welt können die Spieler für 400 Monopoly-Dollar kaufen. Auch Landmarken wie Rheinorange und die Brücke der Solidarität können erworben werden.

Das mintgrüne Spielfeld der klassischen Version ist für die Duisburg-Variante verschwunden, stattdessen wird auf beeindruckenden Hochglanz-Ansichten der Stadt gewürfelt: Zu sehen ist das Lichtermeer im Innenhafen bei eintretender Dämmerung, der illuminierte Landschaftspark Duisburg-Nord sowie das prächtige, wenngleich marode, Stadttheater. Orte, die viele Duisburgerinnen und Duisburger schätzen und über die Stadtgrenzen hinaus eine Strahlkraft besitzen.

So sieht das gesamte Spielbrett der Duisburg-Edition aus. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Monopoly-Spielfeld ist ein Stadtrundgang

Der Stadtrundgang über das faltbare Brett führt die Spieler auch zum Duisburger Zoo, zum König-Heinrich-Platz und zur Sechs-Seen-Platte. Vertreten sind auch lokale Unternehmen: So hat etwa Sinalco, Marke der Duisburger Hövelmann-Gruppe, ein Spielfeld. Im Vorfeld der Produktion haben die Macher verschiedene Kooperationspartner gesucht, die für Duisburg stehen.

Spieler werden auch diese Zeitung auf dem Spielbrett entdecken: So ersetzen Meldungen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) und der Neuen Rhein Zeitung (NRZ) die Ereignis- und Gemeinschaftskarten der klassischen Version. Die Spieler werden so mit guten und schlechten Nachrichten aus der Stadt versorgt.

Auf den Karten heißt es dann etwa: „Aus Verkäufen auf dem Marina-Markt erhältst du 50-Monopoly-Dollar“. Oder mit Ruhrpott-Charme: „Hömma. Zum Geburtstag laden deine Freunde dich auf nen Taxi-Teller ein. Du erhältst von jedem Spieler 10 Monopoly-Dollar. Allet Jute!“

Vier Bahnhöfe sind auf dem Spielbrett zu finden: Neben dem Hauptbahnhof sind es die Haltepunkte Rheinhausen, Meiderich Ost und Buchholz. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

In puncto Straßennamen konnten auch die Duisburger und Duisburgerinnen ein Wörtchen mitreden, denn der Spieleverlag rief im Vorfeld zu einer Abstimmung auf, welche Adresse der Stadt bei der Neuauflage nicht fehlen dürfe. Mehr als 10.000 Stimmen seien eingegangen. Gewonnen hat die rund 30 Meter lange Horst-Schimanski-Gasse in Ruhrort, die nach dem Kult-Kommissar aus der ARD-Krimireihe „Tatort“ benannt ist.

>> Monopoly in der Duisburg-Edition: Gewinnspiel

Monopoly in der Duisburg-Version ist ab sofort für 49,95 Euro im Handel erhältlich. Diese Zeitung verlost insgesamt zwölf Spiele des Brettspiel-Klassikers mit Lokalkolorit: Hier geht es direkt zu dem Gewinnspiel, das am 19. Dezember endet.

des Brettspiel-Klassikers mit Lokalkolorit: Hier geht es direkt zu dem Gewinnspiel, das am 19. Dezember endet. Monopoly wird mit zwei bis acht Spielern gespielt. Ziel ist es, ein Grundstücksimperium aufzubauen und so alle anderen Mitspieler in die Insolvenz zu treiben. Es ist weltweit eines der erfolgreichsten Gesellschaftsspiele und wird laut Angaben des Verlags in über 115 Ländern verkauft.

aufzubauen und so alle anderen Mitspieler in die Insolvenz zu treiben. Es ist weltweit eines der erfolgreichsten Gesellschaftsspiele und wird laut Angaben des Verlags in über verkauft. Winning Moves hat die Lizenz für abgewandelte Editionen des Klassikers des bekannten US-amerikanischen Spielwarenherstellers Hasbro. Weltweit sind schon mehr als 400 Städte-Varianten erschienen.

erschienen. 2009 hat es auch bereits eine erste Duisburg-Edition gegeben, diese ist aber restlos ausverkauft.

