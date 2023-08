Duisburg: Harley-Fahrer (59) stürzt – SUV-Fahrerin flüchtet

Duisburg. Ein Duisburger (59) ist laut Polizei mit seiner Harley Davidson an einer Ampel in Neudorf gestürzt. Schuld war offenbar eine ältere Autofahrerin.

Ein Motorradfahrer (59) aus Duisburg ist am Montag (21. August) gegen 12.45 Uhr nach einem Auffahrunfall an einer Ampel in Neudorf-Süd gestürzt. Schuld daran war nach Angaben der Polizei offenbar eine bislang unbekannte ältere Autofahrerin.

Der 59-Jährige hatte mit seiner Harley Davidson zunächst bei „Rot“ an der Ampel an der Koloniestraße im Kreuzungsbereich zum Sternbuschweg gewartet. Bei „Grün“ wollte er seine Fahrt in Richtung Wedau fortsetzen, als er von hinten einen Ruck verspürte und stürzte. Nachdem er sein Motorrad von der Straße geschoben hatte und sich umdrehte, sah er hinter sich einen SUV in gelber oder goldener Farbe. Am Steuer saß eine ältere Frau saß: Sie soll sich erschrocken die Hand vor den Mund gehalten haben, aber einfach davongefahren sein.

Unfallflucht in Duisburg: Gestürzter Harley-Fahrer erstattet Anzeige bei der Polizei

Weil der Harley-Fahrer zunächst vermutete, dass er sein Zweirad abgewürgt hatte und ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen war, fuhr er nach Hause. Dort stellte der Duisburger erst fest, dass seine Harley einen frischen Heckschaden hat und erstattete bei der Wache in Buchholz Anzeige.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der flüchtigen Fahrerin machen können. Hinweise werden telefonisch unter 0203 2800 entgegen genommen.

