Duisburg: Hallenbad Toeppersee für kurze Zeit geschlossen

Das Hallenbad Toeppersee, Bergheimer Straße 101 in Duisburg, wird wegen Arbeiten kurzfristig geschlossen.

Duisburg-Rheinhausen Das Hallenbad Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen bleibt am 8. Januar ganztägig für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das ist der Grund.

Am Montag, 8. Januar, bleibt das Hallenbad Toeppersee (Bergheimer Str. 101) geschlossen.

Wegen notwendiger Arbeiten an der Hauptwasserleitung durch die Stadtwerke muss die Wasserversorgung unterbrochen werden, so dass Duschen und Toiletten an diesem Tag nicht zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen gibt es unter www.baederportal-duisburg.de.

