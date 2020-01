Duisburg. Der große Paketärger in Duisburg hält auch im neuen Jahr an. Was Günter Knöpfel aus Bissingheim erlebt hat und was DHL zur Situation sagt.

Duisburg: Großer Ärger über Paket-Chaos auch im neuen Jahr

Lange Schlangen gab es vor Weihnachten am Paketshop an der Kommandantenstraße in Duisburg-Neudorf. Doch der Ärger einiger Kunden reichte sogar bis ins neue Jahr. Günter Knöpfel aus Bissingheim kann ein Lied davon aus 2019 und 2020 singen. Er ist aber auch aus anderen Gründen sauer auf DHL.

„Bisher habe ich den Service von DHL immer geschätzt“, stellt er vorab klar. Zuletzt habe er allerdings wiederholt Paketkarten in seinem Briefkasten gefunden, obwohl er zum jeweiligen Zeitpunkt zu Hause gewesen sei.

40 Minuten Wartezeit am Paketshop in Duisburg-Neudorf

„Vor drei Wochen erfolgte ein Zustellversuch dann auch noch früher als angekündigt“, so der Duisburger. Als er die insgesamt zwei Pakete an der Kommandantenstraße abholen wollte, traf er auf eine Schlange, die bis auf die Straße reichte. „Zu allem Überfluss konnte ein Paket nicht ausgeliefert werden, obwohl es laut Abholschein bereitstehen sollte“, sagt Knöpfel. Beim zweiten Versuch habe er wieder 40 Minuten an der Kommandantenstraße gewartet.

Am 3. Januar schließlich habe er wieder einen Abholschein im Briefkasten gefunden, „obwohl ich im Haus war“. Und fast täglich grüßte das Murmeltier – in diesem Fall wieder eine Schlange bis zur Straße am Paketshop in Neudorf. „Da ich auch noch andere Termine hatte, konnte ich mich da nicht wieder so lange anstellen“, so der Duisburger, der ohne Paket wieder abzog.

Er ärgert sich: „Andere Dienste geben die Pakete beim Nachbarn ab. Warum ist das bei DHL nicht möglich?Und warum kann ich die Sendungen nicht in Bissingheim abholen?“

DHL-Sprecherin: „Die Situation hat sich mittlerweile beruhigt“

DHL-Sprecherin Britta Töllner nimmt zu den Vorfällen und Fragen Stellung. Dass es zu Engpässen und zu erhöhten Wartezeiten vor und auch nach Weihnachten im Paketshop an der Kommandantenstraße gekommen ist, leugnet sie nicht. „Jetzt am Dienstag haben wir uns mittags die Situation vor Ort aber noch mal angeschaut. Da standen fünf Kunden vor allen drei besetzten Schaltern plus ein Mitarbeiter für die Ausgabe der Pakete“, so die Sprecherin. „Die Lage hat sich mittlerweile also beruhigt.“

Wagen voller Pakete standen vor und auch nach Weihnachten an DHL-Zustellbasis an der Kommandantenstraße in Duisburg-Neudorf. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Mit Blick auf das nächste Weihnachtsfest „werden wir uns die Situation auch angesichts der weiter steigenden Paketprognose genau anschauen“, so Töllner. „Wartezeiten können wir aber nie ausschließen.“

Viele Filialen waren in der Vorweihnachtszeit überlastet

Dass Günter Knöpfel seine Sendungen vor drei Wochen überhaupt am Neudorfer Paketshop abholen musste, sei der Überlastung anderer Filialen in der Vorweihnachtszeit geschuldet gewesen. Normalerweise müsse der Bissingheimer eine Benachrichtigung für die viel näher gelegene Partnerfiliale am Kalkweg 179 in Wedau bekommen.

„Dies ist am 3. Januar fälschlicherweise nicht passiert“, so Töllner. Der Fehler sei einem neuen Zusteller unterlaufen, der zur Entlastung der erfahrenen Kollegin vor Ort eingesetzt worden war. „Wir haben mit ihm gesprochen. Und er hat dabei übrigens auch erwähnt, dass er an der Haustür geklingelt, aber niemand aufgemacht habe“, sagt die Sprecherin. „Erst, als er vergeblich versucht hatte, das Paket bei einem Nachbarn abzugeben, hat er den Abholzettel in den Briefkasten von Herrn Knöpfel geworfen.“

Einen zweiten Zustellversuch beantragen

Es sei in solchen Fällen dann aber nicht zwingend erforderlich, das Paket in der Partnerfiliale abzuholen. Es könne auch ein zweiter Zustellversuch beantragt werden – entweder online über das entsprechende Kontaktformular auf www.deutschepost.de oder über die Telefon-Hotline, 0228/433 31 12.

Diese Nummer könne auch gewählt werden, um einen separaten Wunsch-Ablageort, etwa beim Nachbarn, für Pakete zu vereinbaren. „Wenn man vorher weiß, dass man an dem jeweiligen Zustelltermin nicht da ist, können die Sendungen zudem direkt in die jeweilige Partnerfiliale geschickt werden“, so Töllner. Weitere Infos dazu gibt es auf www.dhl.de.