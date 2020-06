Duisburg-Großenbaum: Bewaffnetes Trio überfallt Netto-Markt

Ein maskiertes Trio hat in Duisburg-Großenbaum einen Netto-Markt überfallen.

Ein bewaffnetes Trio hat am Mittwochabend in Duisburg-Großenbaum einen Netto-Markt überfallen und Geld aus der Kasse gestohlen. Während der Tat trugen die Täter schwarze Masken, berichtet die Polizei.

Gegen 21.50 Uhr betraten zwei der zwischen 1,70 und 1,80 großen Männer die Filiale an der Angermunder Straße und bedrohten die beiden Kassiererinnen (23 und 24 Jahre) mit einer Schusswaffe sowie einem Messer. Der dritte Mann stand an der Eingangstür Schmiere. Mit einem beigefarbenen Schlagstock hielt er eine dritte 34-jährige Mitarbeiterin „in Schach“, so die Beamten.

Überfall auf Supermarkt in Großenbaum: Täter flüchten in Richtung Shell-Tankstelle

Die Täter flüchteten mit der Beute aus der Kasse in Richtung Shell-Tankstelle, wo sie mit einem Auto weggefahren sein sollen. Alle drei Männer werden als schlank beschrieben und waren zur Tatzeit mit schwarzen Oberteilen und Hosen bekleidet. Einer der Unbekannten trug eine Sonnenbrille mit orangefarbenen Spiegelglas. Ein anderer hat auffällig buschige Augenbrauen.

Die Kripo ermittelt und hofft auf Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Wagen oder zu dem Trio machen? Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.