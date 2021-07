Duisburg: Großeinsatz am Rhein – erneut Person vermisst

Rettungseinsatz in Duisburg am Donnerstag, 8. Juli: Auf dem Rhein bei Ruhrort wurde nach Angaben der Feuerwehr eine Person abgetrieben.

Duisburg. In Duisburg ist es möglicherweise erneut zu einem Unfall im Rhein gekommen: Bei einer Vermisstensuche kamen Helikopter und Taucher zum Einsatz.

In Duisburg ist es möglicherweise erneut zu einem Unfall im Rhein gekommen: Polizei und Feuerwehr suchen den Rhein mit einem Großaufgebot zwischen Ruhrort und Laar nach einer vermissten Person ab. Diese soll nach Angaben der Leitstelle abgetrieben worden sein.

Die ersten Einsatzkräfte rückten am Donnerstagabend an der Mühlenweide in Ruhrort an, nachdem Passanten dort gegen 21.20 Uhr eine Person im Rheinstrom gesichtet hatten.

Die Feuerwehr suchte das Ufer mit Fahrzeugen und Fußtrupps auf beiden Rheinseiten ab. Bei der Suche auf, über und im Rhein kamen Rettungsboote, Helikopter und Feuerwehrlöschboot zum Einsatz. Auch DLRG und Feuerwehr-Taucherstaffel beteiligten sich an der Suche – bislang zum späten Abend jedoch ohne Ergebnis.

Um 22.30 Uhr meldete der Lagedienst der Feuerwehr: „Leider konnte die Person bislang nicht gefunden werden. Die Suche dauert an. Insgesamt sind ca. 70 Kräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienstes und der DLRG im Einsatz.“

Nach ersten, noch unbestätigten Angaben soll ein Mann auf einer aufblasbaren Gummi-Badeinsel abgetrieben worden sein soll. Die Helikopter kreisten von Ruhrort aus Richtung Norden und Westen. Von allen Seiten ertönten Sirenen. Der Schiffsverkehr lief während der Suche zunächst weiter. Die Feuerwehren im Kreis Wesel suchten den Strom flussabwärts ebenfalls nach der Person ab.

Badeunfall am 16. Juni in Duisburg-Marxloh: Drei Mädchen ertrunken

Die aufwendige abendliche Suchaktion erinnert an das tragische Badeunglück von Marxloh. Dort hatten erst am 16. Juni drei Mädchen (13, 14, 17 Jahre) im Rhein ihr Leben verloren. Sie waren in Höhe der Alsumer Rheinaue abgetrieben worden. Die 17-Jährige hatten Rettungskräfte kurz nach dem Unfall aus dem Strom ziehen können, sie verstarb jedoch nach Reanimationsversuchen. Die Leichen der jüngeren Opfer waren am 18. Juni beziehungsweise 20. Juni in den Niederlanden am Ufer der Waal entdeckt worden.

Generell gilt: Das Baden im Rhein ist in der Nähe von Hafeneinmündungen, Brücken und Anlegestellen verboten. In Duisburg gilt außerdem ein Badeverbot in gesonderten Bereichen, zu denen nach Angaben der Polizei auf beiden Rheinseiten die Rheinkilometer 769,3 bis 794,6 zählen. „Das ist vom Hüttenwerk Krupp Mannesmann im Süden bis hinter die Walsumer Fähre im Norden“, erklärte Sprecher Stefan Hausch jüngst.

