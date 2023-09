Duisburg: Gewitter und Starkregen ab Montagabend möglich

Laut Vorwarnung der Unwetterzentrale sind in Duisburg Gewitter mit Starkregen möglich (Archivbild vom 23. Juni).

Duisburg. Es wird kälter und nass – und auch Starkregen und Gewitter sind Montagabend und Dienstagnacht in Duisburg möglich. Das sagt die Vorwarnung.

Das Wetter schlägt den Vorhersagen nach bereits am Montagabend um – die Unwetterzentrale hat für Duisburg eine Vorwarnung für den Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen herausgegeben.

Laut dieser Vorwarnung (Stufe Gelb) seien „in der Nacht zum Dienstag von Südwesten her Gewitter mit Starkregen“ möglich. Kachelmannwetter prognostiziert einen Temperaturabfall auf bis zu 22 Grad noch am Montagabend. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt demnach im Laufe des Abend bis Mitternacht auf bis zu 72 Prozent. Gewitter seien am späten Montagabend möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montagnachmittag jedoch noch keine amtliche Unwetterwarnung für Duisburg herausgegeben – lediglich eine amtliche Warnung vor Hitze am Montag.

Zuletzt war Duisburg Anfang August und besonders stark am 23. Juni von Unwetter betroffen gewesen.

