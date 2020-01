Duisburg: Gefasster Ladendieb wollte süße Beute aufessen

Der Fall, mit dem sich das Landgericht am König-Heinrich-Platz jetzt in zweiter Instanz befassen musste, war eigentlich ein ganz gewöhnlicher Ladendiebstahl: Ein 29 Jahre alter Duisburger war erwischt worden, nachdem er in einem Supermarkt in Meiderich Süßigkeiten im Wert von rund sechs Euro in seine Tasche gestopft hatte und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei ging. Kurios war, dass der Täter später auch noch einen Teil der Beute aufessen wollte.

Nachdem man ihn überwältigt und in das Büro des Supermarktes gebracht hatte, war dem 29-Jährigen die Beute aus der Tasche gezogen worden. Vor den Augen der verdutzten Mitarbeiter des Geschäfts und der inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten griff der Dieb noch einmal nach einem Riegel Kaubonbons. Auf die Frage, was er denn vorhabe, antwortete er: „Den will ich jetzt essen.“ Der Riegel musste ihm mit Gewalt wieder entwunden werden.

Duisburg: Angeklagter stand bereits unter laufender Bewährung

Das Amtsgericht zeigte für die Offenherzigkeit des Angeklagten kein Verständnis. In erster Instanz gab es für die Tat, bei der einer der Zeugen auch einen blauen Fleck am Schienbein davon getragen haben soll, fünf Monate Gefängnis.

Der Angeklagte legte dagegen Berufung ein. Doch zur Verhandlung vor dem Landgericht erschien er nicht. Mit der gesetzlichen Folge, dass sein Rechtsmittel nach 15 Minuten Wartezeit verworfen wurde. Die fünf Monate sind nun rechtskräftig.

Der Angeklagte war allerdings kein unbeschriebenes Blatt. Er hat Vorstrafen, stand zum Zeitpunkt des Diebstahls unter laufender Bewährung. Und auch seit dem Diebstahl soll er nicht untätig gewesen sein: Es liegen bereits zwei neue Anklagen gegen den Mann vor. Möglicherweise hatte der vor diesem Hintergrund keinen Sinn mehr in der Berufung gesehen.