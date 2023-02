Erdbeben-Opfer Duisburg: Gedenken am Rathaus und Benefiztreffen am Mittwoch

Duisburg. Der Runde Tisch der Religionen ruft zum Gedenken am Rathaus auf. Die Initiative Seebrücke wirbt um Spenden für die Erdbeben-Opfer in Nordsyrien.

Der Runde Tisch der Religionen ruft zu einem öffentlichen Gedenken an die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien auf: So soll der Betroffenen am Mittwoch, 15. Februar, um 17 Uhr, auf dem Burgplatz vor dem Rathaus gedacht werden.

Auf diese Weise sollen Duisburger die Möglichkeit erhalten, ihr Mitgefühl auszudrücken. „Es ist ganz wichtig, dass wir ein Zeichen der Solidarität für diejenigen setzen, die ihr Leben lassen mussten. Aber auch für jene, die einen geliebten Menschen verloren haben oder deren Existenzgrundlage innerhalb von Sekunden vernichtet wurde“, sagt OB Sören Link. „Auch unseren Partnern in Gaziantep zeigen wir, dass wir eng an ihrer Seite stehen.“

Seebrücke wirbt um Solidarität und Geld für Menschen in Syrien

Am Mittwoch ab 19 Uhr soll in der Nähe zudem ein „SolidaritätsBenefiztreffen“ für Erdbeben-Opfer in Nordsyrien stattfinden. Dazu lädt die Seebrücke Duisburg an den Philosophenweg 2. Die Initiative wirbt darüber hinaus für Geldspenden für die Menschen in den Rebellengebieten, wohin wegen des syrischen Assad-Regimes zurzeit kaum Hilfe gelangt.

Die „befreundete ,Syrische Koordination für Demokratie und Freiheit’“ habe Kontakte zu Hilfsbedürftigen dort. Für deren effektive Unterstützung werde Geld benötigt. „Gesammelte Geldspenden gehen per Zahlungsanweisung z.B. über die türkische Postbank an vertrauenswürdige Personen in das türkisch-syrische Grenzgebiet“, erklärt Seebrücke. „Diese bringen das Geld weiter nach Syrien. Auf diese Weise steht eine finanzielle Hilfe sehr schnell und unbürokratisch zur Verfügung.“

Wer auf diesem Wege unterstützen möchte, kann am Mittwochabend Geld in Spendendosen einwerfen oder überweisen: an die Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales. Stichwort: Seebrücke, Erdbebenopfer Nordsyrien, IBAN DE86 3505 0000 0200 0128 96.

