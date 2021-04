Duisburg führt Kontaktbeschränkung im privaten Raum ein

Duisburg. In Duisburg gilt ab sofort auch in eigenen Wohnungen und Häusern eine Kontaktbeschränkung. Grund sind laut Stadt die hohen Infektionszahlen.

Die Stadt Duisburg setzt eine Kontaktbeschränkung nun auch im privaten Raum an.

Treffen in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus sind demnach ab sofort nur noch unter Beteiligung von höchstens zwei Haushalten und einer maximalen Gesamtzahl von fünf Personen erlaubt. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten laut Stadt unabhängig von ihren Wohnverhältnissen als ein Hausstand.

Neue Corona-Regeln in Duisburg gelten auch beim Friseurbesuch

Damit entspricht die Regelung im privaten Raum, die mit einer neuen Allgemeinverfügung zum 1. April in Kraft getreten ist, der Kontaktbeschränkung auf öffentlichen Plätzen.

In der aktuellsten Allgemeinverfügung ist auch eine neue Vorgabe für Friseure und nichtmedizinische Fußpflege in Duisburg verankert: Für den Besuch dort ist ab Dienstag ein negativer Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Hohe Inzidenzen in Duisburg – Krisenstab reagiert

Nach Angaben aus der Stadtverwaltung reagiert der Krisenstab mit den Verschärfungen auf den weiter steigenden Inzidenzwert: Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Donnerstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochabend bei 174,5 – das ist der bislang höchste Wert im Jahr 2021. In einer Mitteilung verweist die Stadt auch auf die in Duisburg stark verbreitete, aggressivere britische Mutation des Coronavirus.

Zuletzt hatte der Krisenstab in Zusammenhang mit dem dynamischen Infektionsgeschehen von vielen Ansteckungen im „familiären Umfeld“ berichtet.

OB Sören Link fordert harten Lockdown von Merkel

OB Sören Link schrieb auch in einem Brandbrief an Kanzlerin Angela Merkel von zahlreichen „Ansteckungen im privaten Raum“. In diesem Brief forderte der Oberbürgermeister auch bundesweit schärfere Maßnahmen inklusive eines harten Lockdowns.