Duisburg: Frühlingsfest aus Solidarität mit Wuhan abgesagt

2020 wird es in Duisburg kein chinesisches Frühlingsfest geben. Zu groß ist die Sorge um die Menschen in der Partnerstadt Wuhan.

Die Veranstalter haben die Feierlichkeiten zum chinesischen Frühlingsfest in Duisburg abgesagt. Grund für die Absage ist laut Konfuzius Institut, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg und dem Verein der chinesischen Wissenschaftler die Solidarität mit den Menschen in Duisburgs Partnerstadt Wuhan, die besonders stark vom Coronavirus betroffen ist.

„Das Frühlingsfest ist dieses Jahr für uns sehr traurig. Wir sind alle in großer Sorge um unsere Familien zuhause“, so die Wuhanerin Prof. Dr. Xiaoyan Lu, chinesische Kodirektorin des Konfuzius-Instituts. „Darum werde man nicht so feiern, wie geplant. Eigentlich hätte ab Freitag mit verschiedenen Veranstaltungen der Start ins Jahr der Ratte gefeiert werden sollen.

Frühlingsfest abgesagt: Tickets werden erstattet

Die Kosten für die Tickets zur Abendgala in der Mercatorhalle würden automatisch erstattet, teilten die Veranstalter mit.