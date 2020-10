Duisburg: Frau stirbt nach Sturz aus Fenster – Festnahme

Eine Frau aus Duisburg ist nach einem Sturz aus einem Fenster gestorben. Sie stürzte gegen 21.45 Uhr am Dienstagabend aus einem Fenster in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Walsum. Mit ihr fielen zwei Blumentöpfe in die Tiefe.

Die Polizei, Rettungskräfte und ein Notarzt rückten zum Unglücksort aus. Details zum Alter der Frau und den Hintergründen gab die Polizei noch nicht bekannt. „Es ist unklar, warum die Frau aus dem Fenster gestürzt ist“, erklärte Polizeisprecher Jonas Tepe am Mittwochmorgen.

Fenstersturz in Duisburg: Polizei nimmt Person fest

Die Kriminalpolizei hat noch am Dienstagabend die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Nach Informationen von Augenzeugen nahmen Einsatzkräfte vor Ort eine Person fest. In welcher Beziehung sie zu der Toten steht, ist noch nicht bekannt.