Duisburg: Flucht bis Amsterdam während Großeinsatz im Forum - Anklage

Mit einem Freispruch für den Angeklagten endete vor wenigen Tagen der Prozess um eine vermeintliche Bombenattrappe im Duisburger Einkaufszentrum Forum. Zeitnah dürfte nun auch die Verhandlung gegen einen weiteren Mann beginnen, der nach dem Großalarm inklusive Räumung des Centers ebenfalls festgenommen worden war - nach einer spektakulären Flucht vor der Polizei, die erst in den Niederlanden endete. Dem 31-jährigen Duisburger wirft die Staatsanwaltschaft Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und einen Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Mit der herrenlosen Tasche im Forum hatte er aber vermutlich nichts zu tun.

Schauplatz des Prozesses ist das Amtsgericht Dinslaken, weil in der Stadt am 5. August des vergangenen Jahres dieser „Fall“ begann. In den Abendstunden lief der Großeinsatz im Forum bereits auf vollen Touren, sensibilisiert war auch die Polizei in der näheren Umgebung mit Blick auf mögliche Verdächtige. Der 31-Jährige geriet in seinem Wagen in Dinslaken laut Anklage durch seine auffällige Fahrweise ins Visier einer Streifenwagenbesatzung. Anhaltesignale der Beamten soll er nicht weiter beachtet und stattdessen über rote Ampeln davon gerast sein.

Polizist muss sich mit Sprung zur Seite in Sicherheit bringen

In einer Sackgasse endete die Fahrt dann zunächst: Als die Polizisten aus ihrem Wagen gestiegen sind, soll er dann eine Schreckschusswaffe in der Hand geschwenkt haben. Schließlich habe er laut Anklage gewendet und sei auf die Streife zugefahren. Einer der Beamten habe nur mit einem Sprung zur Seite verhindern können, von dem Auto erfasst zu werden.

Über die Autobahn ging es dann in bis in den Großraum Rotterdam, ehe niederländische Polizisten den Wagen des Duisburgers einkeilen konnten. Um erneute Fluchtversuche zu verhindern, schossen die holländischen Beamten auch in die Reifen des Autos. Mehrere Wochen lang saß der 31-Jährige auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls zunächst im Nachbarland in Auslieferungshaft. Anfang November wurde er nach Deutschland überstellt. Er sitzt noch immer in Untersuchungshaft.

31-jähriger Duisburger sitzt weiter in Untersuchungshaft

Nach dem Fund der herrenlosen Tasche im Forum galt der 31-Jährige anfangs als Hauptverdächtiger. Die weiteren Ermittlungen ergaben aber, dass das Behältnis tatsächlich dem 55-jährigen Voerder gehörte, der inzwischen vom Amtsgericht Duisburg freigesprochen worden ist. Wie sich im Prozess gegen ihn herausstellte, gingen von der Tasche keine Gefahren aus. Möglicherweise war es reiner Zufall, dass der 31-Jährige ausgerechnet an diesem Tag in die Verkehrskontrolle geriet. Offen ist bislang die Frage nach dem Motiv seiner Flucht. Der Prozess könnte darauf Antworten geben. Was die angeklagten Vorwürfe angeht, habe sich der Duisburger bei seinen Vernehmungen im Vorfeld „teilweise geständig“ gezeigt, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Nicht ausgeschlossen ist, dass die Vorgeschichte weit spektakulärer gewesen ist, als es der Prozess sein werden dürfte. Mehrere Verhandlungstage sind eher unwahrscheinlich. Der 31-Jährige ist nicht vor dem Schöffengericht angeklagt, sondern vor dem Einzelrichter. Der verhängt bei einer Verurteilung in der Regel eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe bis zu maximal zwei Jahren, die dann unter bestimmten Voraussetzungen zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Rein formal muss das Amtsgericht im derzeit laufenden Zwischenverfahren noch über die Zulassung der Anklage entscheiden. Einen Termin für den Prozess gibt es noch nicht.