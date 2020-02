Duisburg: Fitnesskette John Reed eröffnet Studio in Altstadt

John Reed eröffnet im April ein Fitnessstudio in Duisburg. Das neue Quartier mit Whirlpool, Sauna und Schwimmbad soll laut dem Unternehmen an der Schwanenstraße in der Altstadt entstehen. Die Fitnesskette gehört ebenso wie McFit zur RSG-Gruppe. Deren Geschäftsführer ist Rainer Schaller, der mit seinem Unternehmen Lopavent Mitveranstalter der Loveparade in Duisburg war.

Auf insgesamt drei Etagen und einer Fläche von 4500 Quadratmetern soll zukünftig im Duisburger Studio der Fitness-Kette geschwitzt werden. Für die Entspannung nach dem Fitnessprogramm soll es, so John Reed auf der eigenen Internetseite, einen großzügigen Wellnessbereich mit finnischer Sauna und zwei Whirlpools sowie einem Schwimmbecken geben.

Die Fitnesskette möchte sich vor allem durch die gehobene und außergewöhnliche Einrichtung seiner Filialen von der Konkurrenz abheben. Das Interieur geht über die funktionale Ebene eines üblichen Fitnessstudios hinaus: Einflüsse aus verschiedenen Kulturen, etwa Tapeten im Asia-Stil, oft auch ein künstlicher Kamin und Ledersessel haben nichts mit der nüchternen Atmosphäre eines günstigen Fitnessstudios gemein.

John Reed Fitness: Mischung aus Club und Sporttempel

Im Vergleich zu McFit versteht sich der Ableger John Reed mehr als eine Mischung aus Club und Sporttempel. Ein zentrales Element spielt Musik, um die Sportenthusiasten zu motivieren. So sollen in Duisburg von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 18 bis 21 Live-DJs auflegen und so für die passende Musik zum Training sorgen.

Zu den normalen Cardio-, Geräte-, und Freihantelbereichen stehen den Mitgliedern täglich zwischen 6 und 23 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 22 Uhr, mehr als 50 verschiedene Kurse zur Verfügung. Diese sollen auf unterschiedliche Trainingslevel und -ziele ausgerichtet sein. Fettverbrennen, Muskelaufbau, Beweglichkeit bis hin zu Tanz und Entspannung stehen laut John Reed auf dem Kursplan.

John Reed Fitness in Duisburg: Anmeldung bereits möglich

Auch wenn die Eröffnung erst für Ende April vorgesehen ist, startet das Unternehmen bereits jetzt mit einer Anmeldephase für Mitglieder. Ab Montag, 17. Februar, können sich Interessierte in der Zeit von 10 bis 20 Uhr an der Königstraße 48 in der Altstadt anmelden.