Das „Street Food & Music Festival“ hat schon häufiger in der Duisburger Innenstadt stattgefunden, hier ein Bild aus dem Jahr 2019. Im April wird das Konzept zurück in die City kehren.

Veranstaltung Duisburg: Festival bringt bald Street Food in die Innenstadt

Duisburg. Das „Street Food & Music Festival“ kommt schon bald in die Duisburger Innenstadt. Talentierte Musiker für Contest gesucht. Zu den Event-Infos.

In die Duisburger Innenstadt kehrt 2023 das „Street Food & Music Festival“ zurück: Von Freitag bis Sonntag, 14. bis zum 16. April, verwandeln leidenschaftliche Köche die Königstraße wieder in eine Genussmeile. Änderungen gibt es in diesem Jahr für das Bühnenprogramm.

Mit ihrem Eventkonzept tourt der Veranstalter, die Just Festivals GmbH aus Dortmund, durch Deutschland und macht in den nächsten Wochen auch Halt in Mülheim, Gladbeck und Moers. Immer mit dabei sind rund 20 Foodtrucks, die etwa Gerichte aus Venezuela und Thailand, aber auch Burger-Kreationen auf dem Speiseplan stehen haben werden.

Vegetarier und Veganer sollen ebenfalls ihre kulinarische Freude erleben, verspricht der Veranstalter, ohne aber eine konkrete Liste der Food-Trucks zu präsentieren. Der Umwelt zuliebe ist das gesamte Festival plastikfrei und alle Stände setzen auf Geschirr aus recycelbaren Rohstoffen, heißt es in der Ankündigung.

„Street Food & Music Festival“ in Duisburg: Wettbewerb für Musiker

Geplant ist auch ein Familientag, der am Sonntag ein buntes Programm für die kleinen Gäste verspricht. So werden eine große Hüpfburg, Kinderschminken und Sandmalerei angekündigt. Der Eintritt für das Event ist an allen drei Festivaltagen frei.

Für die begleitende Musik sucht der Veranstalter noch talentierte Bands, die an einem städteübergreifenden Wettbewerb teilnehmen möchten. Unter dem Titel „Battle Of The Bands“ möchte der Veranstalter einen Contest initiieren, bei dem „Nachwuchskünstler eine Bühne“ bekommen sollen. Bands und Solokünstler werden nacheinander performen.

„Noch vor Ort wählen die Besucher über Stimmzettel den ihrer Meinung nach besten Act aus“, erklärt Jana Lang den Modus. Dieser tritt dann gegen Gewinner aus anderen Städten an. Der Sieger des Battles darf sich am Ende über ein Wochenende in einem Tonstudio freuen. Für alle anderen Teilnehmer soll es attraktive Sachpreise geben. Künstler können sich per E-Mail unter botb@just-festivals.de bewerben.

Maurice Ostermann am Grill mit Riesenspießen beim „Street Food & Music Festival“ im vergangenen Jahr. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

