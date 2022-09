In Duisburg findet am 18. September das große Fest zum Weltkindertag statt. Vertreter der Stadt bedankten sich bei der kleinen Künstlerin für das Plakat-Motiv (von links): Oliver Scholten und Katrin Bade (Jugendamt), Familiendezernent Paul Bischof, Danina und ihre Schwester Daria sowie die Eltern Hanife und Samet Lusnjani sowie Jugendamtsleiter Hinrich Köpcke.

Kinderfest Duisburg feiert am Sonntag Weltkindertag-Fest am Innenhafen

Duisburg. Beim 26. Duisburger Kinderfest zum Weltjugendamt gibt’s am Sonntag, 18. September, Mitmachangebote, Bühnenprogramm und Riesen-Schnecken.

„Wir wollen tanzen und spielen, wir wollen singen und chillen!“ – unter diesem Motto findet am Sonntag, 18. September, von 11 bis 18 Uhr im Altstadtpark am Innenhafen das große Fest zum Weltkindertag in Duisburg statt. In diesem Jahr kann die Veranstaltung dort wieder zentral gefeiert werden.

„Dank unserer Kooperationspartner aus dem vielfältigen Kreis der Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit können wir auch in diesem Jahr wieder einen unterhaltsamen Weltkindertag ausrichten“, kündigt Familiendezernent Paul Bischof an. Diesmal feierte die Offene Kinder- und Jugendarbeit ihr 70-jähriges Bestehen. „Daher werden Spiele und Freizeitaktivitäten angeboten, die damals schon beliebt waren und es heute noch sind“, erläutert Jugendamtsleiter Hinrich Köpcke zum Programm. Die Kinder erwarten Aktionen, Workshops, Spiel- und Sportangebote.

26. Weltkindertag in Duisburg: Zirkus Zipfel, Frau Holle und Riesen-Schnecken

Auf der „Stadtwerke-Duisburg-Bühne“ werden verschiedene Mitmachprogramme geboten. Diesjährige Höhepunkte sind laut Stadt neben dem Zirkus Zipfel die Aufführung des Theaterstücks „Frau Holle, Goldmarie und Pechmarie“ durch das Kom’ma-Theater und die Lesung des Autors Michael Tonfeld mit seinen Achatschnecken, die auch afrikanische Riesen-Schnecken genannt werden.

Das Plakatmotiv, das in diesem Jahr für den Weltkindertag wirbt, wurde von der achtjährigen Daria Lusnjani gestaltet. Sie hatte zuvor einen Malwettbewerb gewonnen, zu dem das Jugendamt im Frühjahr aufgerufen hatte. Ihr Bild ist nun das offizielle Plakat des 26. Weltkindertages in Duisburg und wurde an vielen Orten aufgehängt, in denen Kinder ein- und ausgehen. Familiendezernent Bischof und Jugendamtsleiter Köpcke bedankten sich bei der kleinen Künstlerin mit einer Familienjahreskarte für den Duisburger Zoo und mit einem Stofftier, berichtet das Presseamt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Wer das Kinderfest der Stadt besuchen und mit dem Auto anreisen möchte, kann nach Angaben der Veranstalter im Gewerbegebiet Kaßlerfeld auf den Parkplätzen von Toom und Lidl kostenlos parken: „Von dort sind es nur noch etwa 400 Meter bis zum Kinderfest.“

Stadt bittet um Einhaltung der AHA-Regeln

Das Jugendamt bittet alle Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen, sich beim Kinderfest an die AHA-Regeln zu halten (Abstand halten, Hygiene, Atemschutzmasken tragen, dort wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel in Warteschlangen).

Weitere Informationen gibt die Stadt auf www.duisburg.de/weltkindertag2022

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg