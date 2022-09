Duisburg: Fahndung nach Bahnhofsschlägern mit neun Fotos

Im Duisburger Hauptbahnhof kam es am 29. Dezember 2021 zum Angriff einer Gruppe junger Männer auf zwei Reisende. Die Bundespolizei fahndet nun mit Fotos aus Überwachungskameras nach sieben Tatverdächtigen.

Das Duisburger Amtsgericht hat der Bundespolizei erlaubt, öffentlich – mit Aufnahmen aus Überwachungskameras – nach sieben jungen Männern zu fahnden. Sie sollen am 29. Dezember 2021 im Duisburger Hauptbahnhof zwei Reisende angegriffen und traktiert haben.

Den Fahndungsaufruf und neun Fotos von den sieben jungen Tatverdächtigen (Fotos: siehe unten, am Textende) hat die Bundespolizei am Mittwoch, 28. September, veröffentlicht.

Duisburg Hauptbahnhof: Gruppe soll geschlagen, getreten und gespuckt haben

Zu der Attacke war es nach Angaben der Ermittler vor neun Monaten an einem Mittwochabend um etwa 19.40 Uhr im Hauptbahnhof gekommen.

Die sieben jungen Männer sollen zwei Reisende, 20 und 22 Jahre alt, geschlagen, getreten und bespuckt haben, berichtet die Bundespolizei. Die Täter sollen eine verbale Auseinandersetzung zum Anlass genommen haben, gewalttätig zu werden: „Die Tatverdächtigen schlugen den Geschädigten mit der Faust in das Gesicht, bespuckten sie und traten ihnen in den Unterleib.“ Zudem sollen sie eine Flasche in die Richtung des Duos geworfen haben.

Die beiden Opfer seien mit leichten Verletzungen davongekommen, sagt Sprecherin Dajana Burmann. Die angegriffenen Männer waren demnach in einen Zug Richtung Düsseldorf geflüchtet und hatten die Körperverletzungen auf der Wache der Bundespolizei im Düsseldorfer Hauptbahnhof angezeigt.

Gefährliche Körperverletzung: Wer kennt diese Männer?

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen der „gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung“ öffentlich und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler fragen: Wer kennt die jungen Männer auf den Aufnahmen? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen. Zeigen könne auch jede andere Polizeidienststelle kontaktieren. Warum es oftmals Wochen und Monate dauert, bis Fahndungsfotos veröffentlicht werden, lesen Sie in diesem Artikel.

Die Fahndungsfotos – Aufnahmen aus dem Duisburger Hauptbahnhof:

