Duisburg: Ex-Superintendent Carl Dieter Hinnenberg gestorben

Duisburg-Mitte. Der ehemalige Superintendent und Pfarrer der Salvatorkirche, Carl Dieter Hinnenberg, ist verstorben. So können sich Duisburger verabschieden.

Der ehemalige Superintendent und Pfarrer der Salvatorkirche, Carl Dieter Hinnenberg, ist in der vergangenen Woche nach längerer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben. Als Superintendent des früheren Evangelischen Kirchenkreises Duisburg-Süd und langjähriger Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Duisburg-Innenstadt und an der Salvatorkirche hat er in Duisburg deutliche Spuren hinterlassen.

Carl Dieter Hinnenberg hat sich um Salvatorkirche verdient gemacht

Carl Dieter Hinnenberg wurde 1969 im Alter von 30 Jahren in der Salvatorkirche in sein Amt als Pfarrer seiner Gemeinde eingeführt und behielt es 35 Jahre lang. Von 1990 bis 2000 war er außerdem Superintendent. Hinnenberg brachte die Verknüpfung von Stadt und Kirche durch sein Wort, aber auch durch Ausstellungen und die Feier von öffentlichen Gottesdiensten an markanten Punkten der Stadt – wie dem Lebensretter-Brunnen – zum Ausdruck. Zu nennen sind auch die zahllosen Begegnungen und Gespräche mit Repräsentanten und Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt.

„Er hat außerdem Verdienste um den Brückenschlag zwischen christlichen und der jüdischen Gemeinde. So setzte Pfarrer Hinnenberg sich maßgeblich für den Neubau der Duisburger Synagoge in der Innenstadt ein und initiierte und verantwortete den Bau der gemeindlichen Gedenk-Kapelle an der Junkernstraße mit. Sie wurde über den Grundmauern der zerstörten Duisburger Synagoge errichtet“, erinnert Rolf Schotsch, Sprecher des Ev. Kirchenkreises.

Kirchenfenster zeigen zentrale theologischen Gedanken

Das Gedenkfenster erinnert an die Reichspogrom-Nacht in der Salvatorkirche. Foto: Foto: Stephan Eickershoff/FFS

Anlässlich der Einweihung 1987 sagte der damalige Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Jaques Marx zu Pfarrer Hinnenberg: „Ich weiß auch, dass Sie nicht ein jüdisches Denkmal mit einem christlichen überdecken, vielmehr werden Sie hier ständig das Andenken an unser Gotteshaus wachhalten, sodass auch die Schatten nicht verdrängt und vergessen werden.“ Genau dies war Hinnenberg ein tiefes, inneres Anliegen.

Auch die über 700 Jahre alte Salvatorkirche wurde von ihm geprägt: die umfangreichen Arbeiten zur Restaurierung an der Stadtkirche fielen in seine Amtszeit - und ebenso der Einbau der Kuhn-Orgel. Die Neugestaltung der Kirchenfenster konnte noch während seines Dienstes vollendet werden. Die meisten der Fensterbilder sind im Dialog Hinnenbergs mit den Künstlern entstanden. „Niemand hat die innere Gestaltung der Salvatorkirche mehr geprägt als Carl Dieter Hinnenberg“ hebt Stephan Blank, einer der Pfarrer an der Salvatorkirche und Assessor des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, in Erinnerung an Hinnenberg hervor.

„Die Fensterbilder zeugen auf jeden Fall auch von seinen zentralen theologischen Gedanken, dass wir als jüdische und christliche Gemeinden durch den gemeinsamen Glauben an den Gott Israels, den Befreier, verbunden sind. – Wir haben viel von ihm gelernt und haben ihm viel zu verdanken!“ Das Gedenkfenster von Naftali Bezem ist besonders hervorzuheben. „Auch dieses wäre ohne Hinnenbergs Initiative nicht möglich gewesen wäre“ betont Blank und fügt hinzu: „Es hält die Schuld des Holocaust wach und zeugt von der gemeinsamen Hoffnung auf Gottes Zukunft und auf Versöhnung durch ihn.“

Beisetzung im engsten Familienkreis

Carl Dieter Hinnenberg wird im engsten Familienkreis beigesetzt. In Duisburg können sich die Menschen von ihm durch ein Stilles Gedenken, Kerzenanzünden und den Eintrag in ein Kondolenzbuch verabschieden, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg am 2. Juli 2021 von 10 bis 17 Uhr in die Salvatorkirche einlädt.

