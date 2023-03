Duisburg erwartet Event-Wochenende – verkaufsoffener Sonntag

Markus Seitz vom Beerenweinvertrieb „Der Obstler“ war 2022 beim Kunsthandwerker-Festival in der Duisburger Innenstadt zu Gast. In diesem Jahr warten 120 Stände auf die Besucher.

Duisburg. In der Duisburger Innenstadt startet am Freitag ein großes Kunsthandwerker-Festival. Sonntag sind die Geschäfte geöffnet. Was Besucher erwartet.

Der Markt für Handwerk, Kreatives und Manufakturerzeugnisse kommt zurück in die Duisburger Innenstadt: Von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, wird an 46 von insgesamt 120 Ständen altes Handwerk erlebbar gemacht. Neben Korbflechtern, Schmieden und Holzhandwerkern spielen vor allem Spezialitäten aus eigener Herstellung eine wichtige Rolle beim Festival.

So sollen etwa historische Brotsorten, traditionell zubereiteter Flammlachs, selbst hergestellte Gewürzmischungen, Marmeladen, Öle oder Käse angeboten werden. „Wir freuen uns sehr darauf, mit diesem Highlight in die Veranstaltungssaison in der City zu starten“, erklärt Uwe Kluge, Geschäftsführer bei Veranstalter Duisburg Kontor.

Verkaufsoffener Sonntag in Duisburg: Am 2. April sind die Geschäfte geöffnet

Handgemacht ist auch das Musikprogramm zum Kunsthandwerker-Festival: Am Freitag ab 17 Uhr spielt der Singer-Songwriter Eddie Arndt auf der Bühne an der Königstraße. Am Samstag ab 15 Uhr tritt das Jazz-Duo Andre Meisner und Matthias Dymke auf. Auch am Sonntag soll es Live-Musik geben. Für die Besucher und Besucherinnen sind Mitmachaktionen geplant, es gibt ein Bungee-Trampolin und zwei Karussells für Kinder.

Begleitet wird das Festival von einem verkaufsoffenen Sonntag am 2. April. Die Geschäfte entlang der Königstraße sowie etwa im Einkaufszentrum Forum werden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Es ist der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr – drei weitere Termine sind für die Innenstadt geplant, ebenfalls in Kombination mit Veranstaltungen.

