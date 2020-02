Duisburg: Erste Taizé-Nacht in der Kirche St. Ludger

Nieselregen und Autogedrängel herrscht am Wochenende auf dem dunklen Ludgeriplatz. Drinnen, in der katholische Kirche St. Ludger, brennen schon die Kerzen an den Enden der Kirchenbänke. Vom Altar herab ergießt sich ein Strom von Licht aus brennenden Teelichtern bis auf den Kirchenboden. Jeder Neuankömmling wird persönlich begrüßt und bekommt ein dünnes Wachsstäbchen zum späteren Mitleuchten in die Hand gedrückt.

Taizé, das riecht nach Honigkuchen und Zitronentee, zumindest ist das für Ingrid Jungsbluth, die Pastoralassistentin aus der Karmelgemeinde so. „In Taizé gibt es das immer nachmittags“, erinnert sie sich. Sie war schon öfter mit Jugendgruppen im Besucherbereich der ökumenischen Bruderschaft von Taizé im französischen Burgund zu Gast. Dort entwickelten sich die besonderen, meditativen Gottesdienstformen mit einfach zu singenden Hymnen, kurzen Gebetstexten und Raum für die Stille, die inzwischen auch in Deutschland in über 100 Städten gefeiert werden. Zur ersten Duisburger Nacht der Lichter sollen die Besucher bei Tee und Kuchen noch ein bisschen zusammenbleiben, wenn später der offizielle Teil beendet sein wird.

Ökumenischer Gottesdienst kommt gut an

Jeder Besucher bekam einen Docht überreicht. Foto: Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Claudia Flintrop und Veronika Reiners vom Vorbereitungsteam prüfen noch kurz, ob der Tee in dem riesigen Warmhaltekessel auch schon auf Betriebstemperatur ist. Inzwischen haben alle Mitarbeiterinnen rund um den Liturgiebeauftragten der Karmelgemeinde Peter Jäger ein dickes Lächeln im Gesicht. Gemeinsam haben sie die Idee zur Nacht der Lichter in Duisburg vorangebracht. Und nun füllt sich die große Kirche zusehends, am Ende werden geschätzt 300 Besucher zusammensitzen, um miteinander bei Kerzenschein zu singen, zu beten und auch die Stille zu erleben.

„Mit dem Andrang haben wir wirklich gerechnet“, freuen sich die ehrenamtlichen Helferinnen. Zuvor hat sich etliche Male das Vorbereitungsteam getroffen, dabei waren Christen aus Walsum, Homberg, Neudorf, Wanheim und Großenbaum. „So bringt Ökumene was und macht auch doch richtig Spaß“, findet das Team. Jungsbluth freut sich besonders über die vielen Musiker, die sich zusammengefunden haben, um die Gesänge zu begleiten. Mit einem der berühmtesten Kurzgesänge aus Taizé „Laudate omnes gentes“ steigt die zusammengekommene Gemeinde in das musikalische Abendgebet ein. Der ruhige Rhythmus, die häufigen Wiederholungen der wenigen Liedzeilen lässt die Besucher allmählich zur Ruhe kommen.

„Spuren von Licht durchziehen die Zeit seit der Geburt unseres Bruders Jesus von Nazareth“, sagt der Liturg. Viele Hymnen später werden die Betenden in einer eindrücklichen Zeremonie nacheinander ihren Wachsstock an dem der anderen entzünden. So fühlen sie sich als Teil des Lichtes und erhellen gemeinsam die hohe Basilika.