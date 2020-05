Duisburg: Engpässe auf A40 – Straßen NRW erneuert Asphalt

Duisburg. Auf der A40 zwischen Duisburg und Essen kommt es in den kommenden Tagen zu Einschränkungen. Zeitweise wird die Auffahrt Kaiserberg gesperrt.

Auf der A40 zwischen Duisburg und Essen kommt es am Wochenende und darüber hinaus in beide Fahrtrichtungen zu zeitweisen Einschränkungen. Wie Straßen NRW mitteilt, wird in Fahrtrichtung Dortmund der Asphalt erneuert, in entgegengesetzter Richtung finden Kernbohrungen statt.

A40: Engpass zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim am Wochenende

Am kommenden Wochenende wird der Asphalt auf der A40 bei Duisburg in Fahrtrichtung Dortmund erneuert. Deshalb ist zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Mülheim von Freitag, 8. Mai, um 20 Uhr bis Montag, 11. Mai, um 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.

In dieser Zeit wird ab Samstag (9. Mai) um 20 Uhr auch die Auffahrt Kaiserberg in Fahrtrichtung Dortmund bis zum Ende der Arbeiten gesperrt. Eine Umleitung über das Kreuz Duisburg ist ausgeschildert, informiert Straßen.NRW.

A40: Verkehrseinschränkungen zwischen Essen und Duisburg bis Mittwoch

Ab Freitag, 8. Mai, finden wieder Kernbohrungen auf der A40 zwischen Essen und Duisburg statt, um weiter den Baugrund für den Ausbau der Autobahn zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Essen-Frohnhausen zu sondieren. Zwischen Mülheim-Dümpten und der Auffahrt Kaiserberg kommt es deshalb in Richtung Venlo von Dienstag, 12. Mai, um 20 Uhr bis Mittwoch, 13. Mai, um 5 Uhr zu einer Engstelle. Aufgrund der Bohrungen ist in dieser Zeit nur ein Fahrstreifen frei.