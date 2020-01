Duisburg – eine Stadt zwischen Träumen und Wirklichkeit

Anfang Januar ist die Zeit der Bilanzen, Empfänge und Klausuren. Die Politik zieht sich zu Beratungen zurück. In diesem Jahr dürften die mit Blick auf die Kommunalwahl intensiver ausfallen als 2019. Wer wird für den Rat kandidieren, welche Themen bestimmen den Wahlkampf? Fragen, auf die es im März, wenn die Parteien ihre Listen für die Ratskandidaten einreichen müssen, Antworten gibt. Eines aber muss bei allen parteipolitischen Interessen das oberste und gemeinsame Ziel von CDU, SPD, Grünen, der Linken, FDP und Junges Duisburg/DAL sein: die AfD in Duisburg klein zu halten!

Es ist zu befürchten, dass die Alternative für Deutschland, die in Duisburg bislang im politischen Alltag unsichtbar blieb, keinen großen Wahlkampf braucht, um mit mehr Mandatsträgern in den Rat einzuziehen als vor sechs Jahren.

Einen Rat ohne rechte Parteien, rechte Hetzer und Populisten wünscht sich Oberbürgermeister Sören Link – wohl wissend, dass es auch für seine Partei, die SPD, der schwierigste Wahlkampf in Duisburg seit Jahrzehnten werden dürfte. Die notwendige Neuausrichtung der SPD in den Ortsvereinen ist noch frisch, so mancher interner Streit zwar formal beigelegt, nicht alle Wunden sind aber schon verheilt. Wer auch immer im Mai als neuer Vorsitzender oder Vorsitzende gewählt wird, muss die Sozialdemokraten als geschlossene Einheit in den Wahlkampf führen, wenn sie annähernd die 41 Prozent der Kommunalwahl von 2014 erreichen wollen.

Die Geschlossenheit, die der SPD in den vergangenen Monaten fehlte, hat die CDU auf ihrem letzten Parteitag nach außen selbstbewusst demonstriert: Mit 100 Prozent Zustimmung für Thomas Mahlberg als Parteichef und dessen mutiger Bekundung, die CDU wolle die stärkste Partei in Duisburg werden. Träumen ist ja erlaubt.

Wie schnell die Realität einen einholen kann, hat die Nachricht aus Berlin gezeigt: Es wird keine Tunnellösung für den A-59-Ausbau geben. Wieder einmal hat Duisburg das Nachsehen. Aus Kostengründen gibt es nur die Hochstraßen-Variante, immerhin auch schon 1,1 Milliarden teuer. Die Stadt selbst könnte die 500 Millionen Euro, die ein Tunnel mehr kosten würde, selbst nie tragen. Sie muss mit dem haushalten, was sie hat: jede Menge Wünsche und Visionen, aber kaum Geld um diese ohne Hilfe zu verwirklichen. Es ist ein schwieriger Spagat, den die Stadtspitze hinlegt und der viel Kraft kostet. Es lohnt sich aber weiter zu kämpfen. Große Projekte wie „6 Seen Wedau“ laufen an, der Masterplan Wirtschaft wird umgesetzt, der Arbeitsmarkt bleibt stabil: Duisburg ist auf einem guten Weg – auch ohne Tunnel.