Duisburg: Einbrecher wollen Geldautomaten in Bank sprengen

Duisburg. Ein Einbrecher-Duo hat versucht, einen Geldautomaten in einer Bank in Duisburg-Wehofen zu sprengen. Die Sicherheitstechnik schlug an.

Durch die Spuren am Tatort an der Straße Im Eichelkamp konnten die Ermittler das Vorgehen der beiden Unbekannten gut rekonstruieren: Diese hebelten am frühen Sonntag um 5.15 Uhr zunächst die Eingangstüren der Bank auf und bereiteten dann die Sprengung vor. Als sie dafür Schläuche verlegten, reagierte die Sicherheitstechnik und vernebelte den Vorraum des Geldinstitutes.

Einbruch in Bank: Täter fliehen mit dunklem Audi

Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht und fuhren mit einem dunklen Audi in Richtung Wehofener Straße davon. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Suche nach dem Duo aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.