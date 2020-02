Duisburg: Einbrecher durchsuchen Mehrfamilienhaus in Laar

Duisburg. In Duisburg-Laar haben Einbrecher am helllichten Tag Wohnungen eines Mehrfamilienhauses durchsucht. Die Polizei bittet auch Anwohner um Hinweise.

Einbrecher sind am helllichten Tag in ein Mehrfamilienhaus in Laar eingestiegen. Nach Angaben der Polizei drangen die Unbekannten am Dienstag, 25. Februar, zwischen 9 und 17 Uhr in ein Haus an der Bessemerstraße ein.

Die Täter brachen die Schlösser auf, durchsuchten sämtliche Räume der beiden Wohnungen und flüchteten unbemerkt mit Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.