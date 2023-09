Duisburg: E-Bike-Fahrerin (84) erliegt ihren Verletzungen

Die E-Bike-Fahrerin war in Duisburg am Montag (11. September) auf der Friedrich-Alfred-Allee mit einem Auto zusammengestoßen.

Duisburg. Die am Montag im Sportpark verunglückte E-Bike-Fahrerin hat den Zusammenstoß nicht überlebt. Die 82-Jährige ist im Krankenhaus verstorben.

Die 82-jährige Frau, die am Montag auf einem E-Bike im Sportpark Duisburg verunglückt war, hat den Unfall nicht überlebt. Die Seniorin ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag im Krankenhaus verstorben. Das hat das Präsidium am Freitag bekannt gegeben.

Die E-Bike-Fahrerin war am Montagmittag an der Einmündung Margaretenstraße/Friedrich-Alfred-Allee mit einem Auto kollidiert. Sie stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Opferschützer der Polizei kümmerten sich um den 65 Jahre alten Autofahrer. Die Polizei Duisburg forderte das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) aus Essen an. Nach ersten Erkenntnissen vom Montag hatte die Seniorin das vorfahrtsberechtigte Auto wohl übersehen.

