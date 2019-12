Duisburg. An den Feiertagen gilt in Duisburg ein Sonderfahrplan der DVG: So fahren die Busse und Bahnen über Weihnachten, Silvester und Neujahr in Duisburg.

Duisburg: DVG-Sonderfahrplan für Weihnachten und Silvester

Wie fahren die Busse und Bahnen an Heiligabend (24. Dezember), an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr? Die Antworten auf diese Fragen gibt der Sonderfahrplan der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG).

So fahren am 23. Dezember die Nachtexpress-Busse und die Taxi-Busse bis 24. Dezember, 6.30 Uhr, da an Heiligabend für alle Linien der übliche Samstagsfahrplan gilt. Die letzten Fahrten starten je nach Linie zwischen circa 15 und 17 Uhr von den Endhaltestellen.

Nachtexpress- und Taxibusse sind in Duisburg unterwegs

Die DVG setzt zusätzlich je nach Linie zwischen circa 17.30 und 7.30 Uhr am folgenden Tag die Nachtexpress- und Taxibusse ein, die alle 60 Minuten auf den bekannten Strecken in Duisburg fahren. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan, wobei am 25. Dezember die ersten Fahrten um circa 7 Uhr beginnen. In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember ist die DVG zudem je nach Linie von etwa 23.30 bis 7.30 Uhr mit ihren Nachtexpress-Bussen unterwegs.

Am 30. Dezember fahren die Nachtexpress- und Taxi-Busse bis 31. Dezember, 6.30 Uhr, da an Silvester die Busse und Bahnen ebenfalls nach dem üblichen Samstagsfahrplan eingesetzt werden. Die letzten Fahrten starten ab den Endhaltestellen überwiegend zwischen 19 und 22 Uhr, vereinzelt jedoch bereits ab 15 Uhr.

Am Neujahrstag gilt der normale Sonntagsfahrplan

Die U79 fährt bis 0.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Im Anschluss fährt die U79 bis circa 3.30 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Nachtexpresslinien fahren zwischen circa 23.30 und 7.30 Uhr jeweils stündlich. Es fahren jedoch keine Taxi-Busse. Am Neujahrstag gilt der normale Sonntagsfahrplan, wobei je nach Linie die ersten Fahrten ab circa 7.30 Uhr beginnen.

Weitere Infos gibt es unter anderem auf www.dvg-duisburg.de und bei der DVG-Hotline unter 0203 60 44 555 und in der DVG-App.