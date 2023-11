Duisburg: DVG-Bus steht in Flammen – Restaurant evakuiert

Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg mussten am Samstagabend in Obermeiderich einen brennenden Bus löschen. (Symbolbild)

Duisburg. In Duisburg-Meiderich ist am Samstagabend ein Bus in Flammen aufgegangen. Das Feuer brachte auch Gäste eines benachbarten Restaurants in Gefahr.

In Duisburg-Obermeiderich ist am Samstagabend ein Bus der DVG-Linie 910 in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr berichtet, brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Haltestelle „Friedhof Bügelstraße“ gegen kurz nach 19.30 Uhr das gesamte Fahrzeug.

Demnach stand der Bus unmittelbar vor einem Restaurant und der Rauch drohte dort hinein zu ziehen. Der Betreiber sei angewiesen worden, alle Fenster und Türen zu schließen und die anwesenden Gäste durch den Notausgang hinaus zu führen.

Das Feuer im Bus wurde von insgesamt drei Trupps unter Atemschutz bekämpft. Vorsorglich wurde eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom anwesenden Rettungsdienst untersucht, ein Transport in eine Klinik sei aber nicht erforderlich gewesen.

Nach rund einer Stunde war das Feuer laut Bericht gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlung der Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 17 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

