Duisburg: Drogenwohnung nach Zeugenhinweis durchsucht

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte unter anderem 100 Gramm Marihuana.

Duisburg. Nach einem Zeugenhinweis haben Zivilpolizisten in Duisburg die Wohnung eines 23-Jährigen durchsucht. Dort fanden sie Beweise für Drogenhandel.

Nach einem Zeugenhinweis haben Zivilpolizisten in Neumühl die Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers durchsucht.

Die Beamten gingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagabend um 21.30 Uhr in die Wohnung des 23-Jährigen an der Freundstraße.

Duisburg: Beamte finden Marihuana in Wohnung

Dort fanden sie neben circa 100 Gramm Marihuana auch eine Feinwaage und Verpackungen. Dem 23-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.