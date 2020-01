Duisburg: Drogen – Gericht verurteilte verliebtes Ehepaar

Selten haben die Beobachter im Amtsgericht am König-Heinrich-Platz ein so verliebt wirkendes Ehepaar auf der Anklagebank sitzen sehen. Der 25-jährige Marxloher hatte 2019 mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt. Seine Ehefrau wusste, dass die Drogen in der gemeinsamen Wohnung lagen.

Während des Prozesses vor dem Schöffengericht hielten die beiden Händchen. In einer Verhandlungspause schauten sie sich auf dem Handy Fotos von Familie und Freunden an. Kein Wunder: Man hatte sich eine Weile nicht gesehen. Der bereits einschlägig verurteilte 25-Jährige sitzt derzeit eine Haftstrafe ab.

Duisburg: Angeklagter versuchte seine Ehefrau zu schützen

Zum Fall: Bereits am 30. Januar 2018 fand die Polizei in der damaligen Wohnung des Mannes 239 Gramm Marihuana. Das hielt den Duisburger aber offenbar nicht davon ab, weiter mit Drogen zu handeln. Als er am 8. Mai 2019 verhaftet wurde, weil er die Aufforderung zum Strafantritt ignorierte, floh er zunächst. Kurz danach wurde er in der nahe gelegenen Wohnung eines Bekannten gefasst. In der Wohnung, die er gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin und jetzigen Ehefrau bewohnte, wurden rund 180 Gramm Marihuana und ein wenig Kokain gefunden.

„Mein Mandant räumt alle Vorwürfe ein“, trug die Verteidigerin des 25-Jährigen vor. „Meine Frau hatte mit dem Drogenhandel aber nichts zu tun“, ergänzte der Angeklagte, der laut eigenen Angaben mit dem Drogenhandel seinen eigenen Konsum finanzierte. Es habe deshalb immer mal wieder Streit gegeben. „Meine Mandantin wollte die Drogen nicht in der ehelichen Wohnung haben“, so der Anwalt der 22-Jährigen.

Schöffengericht verurteilt Wiederholungstäter

Den Wiederholungstäter verurteilte das Schöffengericht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis. Bei der Ehefrau ging das Gericht am Ende zwar nicht von Drogenhandel aus. Da die 22-Jährige aber von dem Rauschgift gewusst habe, reichte das dem Gericht für eine Verurteilung wegen Drogenbesitzes. Eine fünfmonatige Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Sogar die Staatsanwältin hatte in diesem Zusammenhang von „einer Tat aus Liebe“ gesprochen.