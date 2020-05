Duisburg: Drei Kinder rauben Frau (55) in Hochfeld aus

Duisburg. Ein Trio hat eine 55-Jährige in Duisburg-Hochfeld ausgeraubt. Die Täter sollen laut Polizei zwischen acht und zehn Jahre alt sein.

Eine 55-Jährige ist am Montag in Duisburg-Hochfeld ausgeraubt worden. Die Täter sollen erst acht bis zehn Jahre alt sein.

Die Tat ereignete sich am Montag gegen 16.45 Uhr an der Hochfeldstraße gegenüber die Liebfrauenstraße: Die 55-Jährige wollte eine Freundin besuchen, hob im Hauseingang ihren Rollator an, als das Trio zuschlug: Sie stießen die Frau zur Seite, entrissen ihr die rosa Handtasche und rannte in Richtung Blücherpark davon.

Duisburg: Kripo sucht nach jungen Räubern

Die Polizei sucht nun nach den jungen Räubern, die zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.